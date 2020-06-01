Тройка лучших сериалов на Новый год

«Вокруг света за 80 дней» С 1 января сразу на «Амедиатеке» и Первом канале (23.40)

Отличный сериал на Новый год уже потому, что снят он, конечно, по книге Жюля Верна, потому что главную роль авантюрного искателя приключений Филеаса Фогга играет несравненный Дэвид Теннант и ещё потому, что сериал уже продлили на второй сезон — а это верный знак качества.

Все начинается в Лондоне. Филеас Фогг, получив анонимную открытку и заодно потрясение от прочитанного, заключает авантюрное пари, согласно которому ему предстоит объехать весь свет всего за 80 дней. Это довольно сложно, если ты живёшь в 1872 году и практически не вылезаешь из удобного клубного кресла. Тут нужна железная воля и находчивость. В компании камердинера Паспарту и журналистки Эбигейл Фикс герой отправляется в самое отчаянное путешествие в своей жизни, начав его с Парижа. Потом троица перемещается в Италию, где Фогг сталкивается с высокомерным и хамоватым итальянцем, предпринимателем, который хочет сыграть на его самых слабых качествах. Очень скоро перед нашим героем встаёт вопрос о жизни и смерти. В общем, чтобы обернуться за 80 дней и не проиграть спор, Фоггу приходится использовать всё что ни попадя, в том числе и свои лучшие качества — изобретательность, находчивость и смекалку.

Актеры: Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи, Файкал Элькихель, Чарли Хэмблетт и другие.

«Предпоследняя инстанция» 1 января «Окко»