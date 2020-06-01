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Тройка лучших сериалов на Новый год

Онлайн-кинотеатры – бесперебойные поставщики большого количества самых разных сериалов, но мы постарались сделать подборку лучших из тех, что выйдут в начале января

Фото: BBC

«Вокруг счета за 80 дней». В главной роли — Дэвид Теннант

«Вокруг света за 80 дней» С 1 января сразу на «Амедиатеке» и Первом канале (23.40)

Отличный сериал на Новый год уже потому, что снят он, конечно, по книге Жюля Верна, потому что главную роль авантюрного искателя приключений Филеаса Фогга играет несравненный Дэвид Теннант и ещё потому, что сериал уже продлили на второй сезон — а это верный знак качества.

Все начинается в Лондоне. Филеас Фогг, получив анонимную открытку и заодно потрясение от прочитанного, заключает авантюрное пари, согласно которому ему предстоит объехать весь свет всего за 80 дней. Это довольно сложно, если ты живёшь в 1872 году и практически не вылезаешь из удобного клубного кресла. Тут нужна железная воля и находчивость. В компании камердинера Паспарту и журналистки Эбигейл Фикс герой отправляется в самое отчаянное путешествие в своей жизни, начав его с Парижа. Потом троица перемещается в Италию, где Фогг сталкивается с высокомерным и хамоватым итальянцем, предпринимателем, который хочет сыграть на его самых слабых качествах. Очень скоро перед нашим героем встаёт вопрос о жизни и смерти. В общем, чтобы обернуться за 80 дней и не проиграть спор, Фоггу приходится использовать всё что ни попадя, в том числе и свои лучшие качества — изобретательность, находчивость и смекалку.

Актеры: Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи, Файкал Элькихель, Чарли Хэмблетт и другие. 

«Предпоследняя инстанция» 1 января «Окко»

Фото: Okko
«Предпоследняя инстанция». В ролях: Ирина Розанова, Павел Прилучный

Комедийно-фантастический сериал о том, что на самом деле творится в небесной канцелярии. Главные герои Валентина и Максим работают в Управлении по распределению человеческих душ. И ровно за сутки до смерти того или иного бедолаги они должны определять, куда его отправить - в рай или ад. Но работа работой, а героям нужно решить свои проблемы. Хотя у них обоих уже есть подписанные трудовые договоры, которые гарантируют им места в раю, некоторые нерешённые вопросы не дают им покоя и их нужно решить именно здесь и сейчас. Поэтому Максим ищет среди олигархов покупателя на его место в раю, а Валентина хочет вытащить из ада своего мужа.

В ролях: Павел Прилучный, Ирина Розанова, Фёдор Добронравов, Николай Фоменко

«Эйфория» (2 сезон) с 9 января на HBO и «Амедиатеке»

Фото: Кадр из фильма

Сериал о проблемах поколения Z, который мы так ждали весь прошлый год, наконец-то возвращается. Второй сезон «Эйфории» расскажет о том, как 17-летняя Ру Беннет разгребает последствия бурных драм и пытается выживать в том внутреннем аду, на который её обрекают и тяжёлые отношения с матерью, и зависимость от психоактивных веществ, и влюблённость в трансгендерную девушку-чудачку Джулс. Ру проходит реабилитацию после лечения наркозависимости и возвращается домой. Но вредные привычки берут верх, и девушка снова срывается. Однако случается нечто, что всё же заставляет её бросить наркоту. В главной роли, разумеется Зендея, которая за первый сезон «Эйфории» получила заслуженную «Эмми». Она уже высказалась в том духе, что второй сезон будет крут и накал страстей только усилится — Ру предстоит большое и сложной путешествие. Во втором сезоне сериала «Эйфория» к актёрскому составу присоединились Минка Келли («Огни ночной пятницы»), Деметриус «Лил Мич» Фленори-младший и рэпер Доминик Файк.

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