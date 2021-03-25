Гела Месхи: Моя профессия мне и жена, и любовница
Звезда фильмов «Сын отца народов» и «Собибор» – ярый противник светской жизни. Интервью Месхи не даёт, на премьерах его не поймать. Каково было удивление поклонников артиста, когда они увидели его на популярном ледовом шоу
– Как вы оказались на «Ледниковом», учитывая вашу нелюбовь к публичности?
– Я сам был удивлён, – смеётся Гела. – Я всегда боялся льда, подобных шоу, публичности, как вы сказали. Но благодаря Илье [Авербуху], его разговорам и убеждениям, я решился. Ни капли не пожалел! Потому что получил столько эмоций, отдачи от зрителей… А младшая дочка Изабелла как радуется? Она в восторге от номеров и не хочет уходить со съёмок. Большое счастье для отца, когда ребёнок так гордится папой. Я рад, что мы дошли до финала, и эта глава подошла к концу.
– А кто был с малышкой в зале, пока вы катались?
– Няня Беллы и Лиза, старшая дочка Кати (актриса Екатерина Климова, бывшая супруга актёра – Ред.).
– Много прибавилась подписчиков в соцсетях во время вашего участия в шоу?
– Я не особо «инстаграмный» человек, и не обращаю на это внимание. Для меня признание – это когда люди ходят в театр, смотрят качественное кино, наше шоу, наслаждаются номерами.
– Вы часто выкладываете фотографии, подписывая их цифрой 13. Почему?
– Просто любимое число, мой день рождения также 13-го, – эта цифра придаёт мне уверенности.
– Что было самым сложным для вас в проекте?
– Прийти сюда. Когда видишь, как круто катаются ребята, есть страх. А поднимать Яну наверх? Я умолял, чтобы в номерах не было поддержек. Зато теперь я могу учить дочку всяким элементам из фигурного катания.
– Вам льстит женское внимание?
– Я спокойно отношусь к этому. В моих мозгах сейчас только профессия – она мне и жена, и любовница. У меня такой возраст, когда нужно переходить в другую квалификацию, что я в принципе и делаю. Например, похудел. Голливудские актёры всегда перевоплощаются: толстеют, худеют, меняют кардинально образы. Играть всё время смазливое лицо – не моё.
– Вам за время сезона приписывали романы и с Агатой Муцениеце, и с Ксенией Бородиной…
– Ну, хотят – пишут. Я уже привык к этому, чего злиться? Я знаю правду, какой смысл её рассказывать?
– Какую роль вы бы назвали вашей визитной карточкой?
– Пока нет такой. Как мне кажется, в каждом персонаже я оставлял частичку себя. Если говорить, какая моя роль самая резонансная, то, конечно, это образ Василия Сталина в многосерийном фильме «Сын отца народов». На мой взгляд, у меня есть работы и лучше, к примеру, «Собибор». Работа с Костей Хабенским – это сказка, я мог бы там даже гриб играть, и все равно был бы несказанно счастлив.
– Ваш развод с Екатериной Климовой обсуждают до сих пор, как удалось избежать публикаций?
– Так я не даю интервью, не посещаю премьеры. Мне неинтересно показывать яркую красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно.