Гела Месхи: Моя профессия мне и жена, и любовница

– Как вы оказались на «Ледниковом», учитывая вашу нелюбовь к публичности?

– Я сам был удивлён, – смеётся Гела. – Я всегда боялся льда, подобных шоу, публичности, как вы сказали. Но благодаря Илье [Авербуху], его разговорам и убеждениям, я решился. Ни капли не пожалел! Потому что получил столько эмоций, отдачи от зрителей… А младшая дочка Изабелла как радуется? Она в восторге от номеров и не хочет уходить со съёмок. Большое счастье для отца, когда ребёнок так гордится папой. Я рад, что мы дошли до финала, и эта глава подошла к концу.

– А кто был с малышкой в зале, пока вы катались?

– Няня Беллы и Лиза, старшая дочка Кати (актриса Екатерина Климова, бывшая супруга актёра – Ред.).

– Много прибавилась подписчиков в соцсетях во время вашего участия в шоу?

– Я не особо «инстаграмный» человек, и не обращаю на это внимание. Для меня признание – это когда люди ходят в театр, смотрят качественное кино, наше шоу, наслаждаются номерами.

– Вы часто выкладываете фотографии, подписывая их цифрой 13. Почему?

– Просто любимое число, мой день рождения также 13-го, – эта цифра придаёт мне уверенности.

– Что было самым сложным для вас в проекте?

– Прийти сюда. Когда видишь, как круто катаются ребята, есть страх. А поднимать Яну наверх? Я умолял, чтобы в номерах не было поддержек. Зато теперь я могу учить дочку всяким элементам из фигурного катания.