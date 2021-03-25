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Ждите очень крутых «Сватов»! Уже совсем скоро

Сваты в хорошем тонусе! Под Новый год на телеканале «Россия» 27 декабря выходит седьмой сезон всенародно любимого сериала. И вот о чем, он будет

Кадр из сериала

«Сваты», может, и не дожили бы до седин, то есть до седьмого сезона, если бы не бешеная конкуренция со всех сторон — это раньше вся планета смотрела одну на всех «Санта Барбару», а сейчас новые интересные сериалы выходят пачками и на все вкусы. 

Так что «Сваты» тоже в тонусе, и удивят нас новыми приключениями.

 Муж и жена по фамилии Будько и пара Ковалевы-Берковичи бросятся в море взаимных, но не очень одинаковых страстей! Семейных, разумеется. 

Первый водоворот закрутится вокруг любимой внучки Жени. Она выросла и хочет замуж.  

Теперь цель неугомонных бабушек-дедушек помочь родной внучке выбрать правильного жениха. На пути к цели они устроят громкий международный скандал в Белоруссии, где они — внимание! — отдыхают. Дальше невинное турне по Грузии обернется цепью совершенно невероятных происшествий, а путешествие в XIX век (да-да, именно так!) – семейными передрягами. 

По жанру «Сваты» — куча мала, где черт ногу сломит. Это и комедия, и драма, и мюзикл, и экшн, и боевик, где есть самое главное — любовь. 

В новом сезоне «Сватов» играют любимые «старички» Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Николай Добрынин и Олеся Железняк. Но и появятся и новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

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