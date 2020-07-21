Сериал недели. Вышел новый сезон «Ведьмака»

Покрашенные брови, немытые волосы и линзы в глазах

Успех любого дорогого амбициозного проекта сегодня тщательно просчитывается маркетологами. В конце концов, сериал – это продукт для массовой аудитории. Поэтому специалисты пиар-отдела досконально изучили фидбэк по первой части и вручили список пожеланий зрителей авторской группе, чтобы те провели работу над ошибками. Так, в прошлый раз фанатов оригинальной саги разочаровала внешность Цири, а зрители нового сезона уже обсуждают покрашенные брови принцессы и немытые волосы Геральта, а также их любовь к цветным контактным линзам – забавные мемы на эту тему появляются в соцсетях, как грибы после дождя.

Первый сезон был основан на рассказах из первых двух книг цикла Анджея Сапковского. Новый сезон снят по мотивам третьего романа «Кровь эльфов». Геральт потерял возлюбленную Йеннифер, считает ее погибшей в эпическом сражении с нильфгаардцами. Ожидать их встречи мы будем долго. Чародейка Йен, хоть и утратила свой магический дар, но все еще жива. Утешение своей глубокой скорби ведьмак пытается найти в заботе о новой подопечной – герой наконец объединился с юной принцессой Цири, для которой ему предстоит стать отцовской фигурой и наставником.