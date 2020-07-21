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Сериал недели. Вышел новый сезон «Ведьмака»

Средневековое фэнтези о странствующем охотнике на монстров входит в ТОП-5 сериалов Netflix по количеству просмотров

Фото: Кинопоиск

17 декабря на Netflix после двухлетнего перерыва стартовал второй сезон сериала «Ведьмак». В 2019 году телешоу по мотивам фэнтезийного цикла польского писателя Анджея Сапковского назвали самым популярным в мире. Но за два года у зрителей появились новые фавориты, побившие рекорды просмотров. Первый сезон «Ведьмака» уступил место «Игре в кальмара» и «Бриджертонам» и расположился на пятой строчке рейтинга. За первые пять дней второй сезон стал лидером по просмотрам – зрители провели с сериалом 142,5 млн часов. Netflix уже объявил, что продлевает шоу на третий сезон.

Фото: Кинопоиск

Покрашенные брови, немытые волосы и линзы в глазах

Успех любого дорогого амбициозного проекта сегодня тщательно просчитывается маркетологами. В конце концов, сериал – это продукт для массовой аудитории. Поэтому специалисты пиар-отдела досконально изучили фидбэк по первой части и вручили список пожеланий зрителей авторской группе, чтобы те провели работу над ошибками. Так, в прошлый раз фанатов оригинальной саги разочаровала внешность Цири, а зрители нового сезона уже обсуждают покрашенные брови принцессы и немытые волосы Геральта, а также их любовь к цветным контактным линзам – забавные мемы на эту тему появляются в соцсетях, как грибы после дождя.

Первый сезон был основан на рассказах из первых двух книг цикла Анджея Сапковского. Новый сезон снят по мотивам третьего романа «Кровь эльфов». Геральт потерял возлюбленную Йеннифер, считает ее погибшей в эпическом сражении с нильфгаардцами. Ожидать их встречи мы будем долго. Чародейка Йен, хоть и утратила свой магический дар, но все еще жива. Утешение своей глубокой скорби ведьмак пытается найти в заботе о новой подопечной – герой наконец объединился с юной принцессой Цири, для которой ему предстоит стать отцовской фигурой и наставником.

Фото: Кинопоиск

«Русский нидзя»

Главное событие каждой серии – схватка с новым монстром. В первом эпизоде ведьмак привозит Цири в особняк старого знакомого, которого за плохой поступок превратили в зверочеловека. Этот персонаж очень напоминает эксцентричного барона Мюнхаузена – по щелчку пальцев жареные утки откуда-то с потолка падают прямо в тарелки. Авторы пересказывают на новый лад известный архетипический сюжет о человеке, превращенном в монстра. В новой версии только избавившись от «красавицы», чудовище сможет снять проклятие и вернуть себе человеческий облик.

Основное место действия сезона – Каэр Морхен – неприступная крепость в горах, где располагается гильдия ведьмаков. Мы получаем возможность узнать недостающие подробности скупой биографии Геральта, знакомимся с его ментором – старейшиной Весемиром (его играет Ким Бодния, звезда сериалов «Мост» и «Убивая Еву»). В центре внимания – тренировки взрослеющей на наших глазах Цири, твердо решившей вступить в лигу ведьмаков. Для этого ей предстоит пройти курс молодого бойца с нечистью, преодолеть экстремальную полосу препятствий в духе «Русского нидзя». Такие же жестокие тренировки проходил и сам Геральт, чтобы безупречно овладеть искусством рукопашного боя с монстрами.

Фото: Кинопоиск

Все хотят искупать ведьмака

Всё это очень напоминает шестой сезон «Игры престолов», когда Арья Старк заново овладевает воинским искусством – чтобы потом триумфально вернуться и отомстить врагам за кровавую свадьбу брата. Здесь те же предпосылки – девочка знатного рода, у которой убили близких. Цири больше не испуганная принцесса, скрывающаяся от преследования, она готова дать отпор.

В итоге получился межвоенный сезон, который изо всех сил пытается развлекать нас в ожидании лютой сечи. Возможно, неспроста ведьмаку все рекомендуют пойти помыться – и, скорее всего, в третьем сезоне он последует навязчивым советам. Правда, баня будет кровавая.

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