Рэпер Олег Груз: «Проблема России номер один – Моргенштерн. Ну, смешно же»

«Гексоген» еще никто не запрещал

– Олег, ваш текст «Гексоген» был написан еще в 2003 году, но до сих пор звучит смелым высказыванием. Вам не прилетало за упоминание и ОМОНа, который избивает ребят при задержании, что «зубы градом сыпались на палас», за слова «Аллах Акбар» и «гексоген»?

– Нет, всё хорошо, пока я могу свободно его исполнять. На концертах мне пока ничего ещё не запрещали. Однако не могу сказать, что запрещённые вещества являются магистральной темой моего творчества. Конкретно для этого текста я придумал авторский жанр аморальной басни – басни без морали.

– Как вообще к искусству применять критерии нравственности и моральности?

– Сейчас это всё размыто. Недоирония, постирония – автор легко снимает с себя всю ответственность. Я считаю, что ответственность должна быть, но не в смысле, что надо исключить плохие стороны жизни и антипримеры. В искусстве есть антагонисты, есть антигерои – и как их показывать, если всё запретить? Розовое вступит в схватку с розовым?

– Как вы думаете, к Моргенштерну прицепились, потому что он стал кумиром для молодёжи?

– Я думаю, это сигнал, что эпоха вседозволенности закончилось. В целом не понимаю, самому интересно, почему его дрессируют. Знаете, мы тоже несли бред. Правда, в голову приходили мысли, что нам за этот бред прилетит, а новое поколение вообще ни о чём не думает, просто несёт бред – безнаказанно и безответственно. Мне кажется, здесь творец сам должен себя цензурировать. Это вопрос этики, что не всё дозволено.

– Если сейчас всех музыкантов будут проверять на предмет пропаганды наркотиков в творчестве, каждого второго надо будет привлечь?

– Ну, нет, наверное, не каждого. Но при желании можно найти какой угодно нежелательный контент у каждого, кто высказывался в смысловом поле. Всё зависит от того, как это трактовать, можно ведь вырезать из контекста.

Помимо всего, наркотики уже давно является ещё и культурным явлением, художественным образом, метафорой, выполняет в произведении функцию препятствия и антагониста в литературе, кинематографе, рок-н-ролле. Пропаганда наркотиков, пропаганда гомосексуализма – у нас одна сплошная пропаганда везде и во всём. Начальство ходит и бесконечно ищет врагов с лупой.