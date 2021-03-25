Рэпер Олег Груз: «Проблема России номер один – Моргенштерн. Ну, смешно же»
Исполнитель рассказал «Собеседнику» о противостоянии государства и хип-хоп-музыкантов
Сегодня в чём только не обвиняют артистов и музыкантов. Главным злодеем года, по версии Следственного комитета и Лиги безопасного интернета, стал популярный рэпер Моргенштерн. Глава СК Александр Бастрыкин обвинил его торговле наркотиками в соцсетях, после чего органы приступили к проверке роликов хип-хоп-исполнителя. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн получает иностранное финансирование и «файлы» с указаниями тематик для песен. О том, какой сигнал власть даёт молодёжи и о настроениях в рэп-сообществе мы поговорили с рэпером Олегом Грузом, в творчестве у которого также много смелых текстов.
«Гексоген» еще никто не запрещал
– Олег, ваш текст «Гексоген» был написан еще в 2003 году, но до сих пор звучит смелым высказыванием. Вам не прилетало за упоминание и ОМОНа, который избивает ребят при задержании, что «зубы градом сыпались на палас», за слова «Аллах Акбар» и «гексоген»?
– Нет, всё хорошо, пока я могу свободно его исполнять. На концертах мне пока ничего ещё не запрещали. Однако не могу сказать, что запрещённые вещества являются магистральной темой моего творчества. Конкретно для этого текста я придумал авторский жанр аморальной басни – басни без морали.
– Как вообще к искусству применять критерии нравственности и моральности?
– Сейчас это всё размыто. Недоирония, постирония – автор легко снимает с себя всю ответственность. Я считаю, что ответственность должна быть, но не в смысле, что надо исключить плохие стороны жизни и антипримеры. В искусстве есть антагонисты, есть антигерои – и как их показывать, если всё запретить? Розовое вступит в схватку с розовым?
– Как вы думаете, к Моргенштерну прицепились, потому что он стал кумиром для молодёжи?
– Я думаю, это сигнал, что эпоха вседозволенности закончилось. В целом не понимаю, самому интересно, почему его дрессируют. Знаете, мы тоже несли бред. Правда, в голову приходили мысли, что нам за этот бред прилетит, а новое поколение вообще ни о чём не думает, просто несёт бред – безнаказанно и безответственно. Мне кажется, здесь творец сам должен себя цензурировать. Это вопрос этики, что не всё дозволено.
– Если сейчас всех музыкантов будут проверять на предмет пропаганды наркотиков в творчестве, каждого второго надо будет привлечь?
– Ну, нет, наверное, не каждого. Но при желании можно найти какой угодно нежелательный контент у каждого, кто высказывался в смысловом поле. Всё зависит от того, как это трактовать, можно ведь вырезать из контекста.
Помимо всего, наркотики уже давно является ещё и культурным явлением, художественным образом, метафорой, выполняет в произведении функцию препятствия и антагониста в литературе, кинематографе, рок-н-ролле. Пропаганда наркотиков, пропаганда гомосексуализма – у нас одна сплошная пропаганда везде и во всём. Начальство ходит и бесконечно ищет врагов с лупой.
«Нет что ли опасных маньяков, осталось только Моргенштерна гонять?»
– Сегодня появляются чёрные списки артистов и перечень запрещённых тем. Должны ли в искусстве быть табуированные темы?
– Ну не им точно нам что-то указывать. Слушайте, если власти всё запрещают, что тогда разрешают? Я что, должен шагать строем? Таким дисциплинированным, правильным человечком? Мне непонятно, зачем превращать общество в стадо послушных овец, совсем без ярких пятен. В нашей разности – наша сила. Тем более, у нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Зачем трогать друг друга из-за того, что мы все разные?
– Пусть растут все цветы – и Моргенштерн в том числе?
– Можно по-разному к нему относиться… Мне, например, абсолютно не близко его творчество. Моргенштерн – петрушка, клоун. Каких-то серьёзных мыслей, больших смыслов я у него не нашёл. Многие вопросы, которые он поднимает в своём творчестве, на мой вкус, неэтичны.
– То есть, какой-то этический кодекс у творцов должен быть?
– Да, я согласен, что общество надо воспитывать. Но запрещать – это не воспитание. У меня есть дети, но я же не могу им всё подряд запрещать? Иначе как они будут познавать мир? Сейчас такое ощущение – не знаешь что делать? Садись запрещай! Неслучайно начальство в этой сфере устраивает своих детей продолжать своё дело второй волной. Наверное, произнося с важным видом «Запрещаю!», кто-то пытается себя актуализировать в публичном пространстве. Проблема в том, что им нечего предложить взамен. Молодняк их просто пошлёт куда подальше. Да они собственными руками молодёжь и радикализируют. Если доведёте молодняк, они самой собой выйдут на митинги. Вы этого добиваетесь? А потом, как обычно, всё переводится в неопределённую форму – «всё как-то само произошло, мы тут не при чём».
– Может быть, власти не нравится, когда её критикуют?
– Власть должна смотреть на нас, как в зеркало, учиться адекватно воспринимать критику, чтобы сделать нашу страну лучшим местом на земле. Мне интересно, вы что, все уголовные дела в стране уже расследовали? Нет что ли громких преступлений, коррупционных дел, опасных маньяков, что осталось только Моргенштерна гонять? Такое ощущение, что следственный комитет сидит с лупой у монитора и вместо того, чтобы делать реальные дела, находят какие-то блохи. Проблема России номер один – Моргенштерн. Ну, смешно же.
– Как думаете, чем закончится ситуация с Моргенштерном?
– Не думаю, что его прям посадят, но в целом это попытка сделать лидера мнений посговорчивее. Мне только непонятно, почему по поводу творчества Моргенштерна не высказалась министр культуры? Почему его обвинил глава следственного комитета? Причём без доказательств. В любой западной стране Бастрыкина привлекли бы к ответственности за такое. А у нас попробуй подай гражданский иск…
«Моргенштерн распадётся на 1000 маленьких таких моргенштернчиков»
– Если ли это закручивание гаек будет продолжаться, можем ли мы откатиться в Советский союз с практикой худсоветов?
– Не знаю, надеюсь, что нет. Иначе молодёжь будет радикализироваться. Когда бьют по их лидерам мнений, им это не нравится. Новое поколение сейчас свободолюбивое, а в пандемию и так все озлобленные, что нет никаких перспектив…
Ну, допустим, посадят их главного кумира, думаете, на этом всё закончится? Моргенштерн распадётся на 1000 маленьких таких моргенштернчиков – как вы их будете ловить? Не хочется, чтобы в обществе одних другим противопоставляли и всё превращалось в непримиримую вражду. Это тупиковый путь.
– Какие у вас настроения в рэп-сообществе? Нет опасений, что сейчас всё будут закрывать?
– Конечно, есть опасения. На днях мы это как раз обсуждали с одним из представителей рэп-сцены о том, что никто не понимает, насколько адекватны сейчас стали большие начальники, потому что со страху они могут чего угодно выкинуть.
– Вы готовы продолжать писать смелые тексты на острые темы?
– Я готов описывать окружающую действительность, писать жизнь.
– Олег, напоследок хотела бы вас спросить. Вас исключили из колледжа за хулиганскую выходку – что это было?
– Да, молодой дурак был, разбрызгал газовым баллончиком в помещении. Вот поэтому я и говорю, что молодёжи нужен хороший пример, нужен и кнут, и пряник.