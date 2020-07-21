Игорь Золотовицкий: Объединить МХАТ и МХТ уже не получится. Оба театра пошли по своему пути

«Назначение Хабенского худруком никто не ожидал»

- Игорь Яковлевич, а вы сделали прививку, не сомневаясь вовсе?

- Сразу скажу: что немногого из самого хорошего нам досталось из Советского Союза – это познания в вирусологии. Советские учёные и врачи в этом деле были самыми лучшими в мире. Им я доверяю и сегодня. Я всю жизнь делал прививки, – от гриппа, от оспы и так далее. И не жалею об этом. Знаете, из-за этого коронавируса в последнее время потерял столько близких людей! А сколько в больницы пристраивал! Поэтому и призываю всех: надо вакцинироваться.

- Обидно, что сейчас наше общество разделилось: одни с некой агрессией призывают делать эти прививки, другие, наоборот, с ненавистью осуждают тех…

- Так это не только у нас, во всем мире люди ненавидят друг друга. Конечно, это плохо, но так они проявляют свои эмоции, что ж поделаешь. И это не только же из-за прививок.

- И в театральном мире столько в последнее время скандалов! Что же происходит в российском театре?

- Нормальное явление, - все меняется. Ушли из жизни великие наши художественные руководители театров – Галина Волчек, Олег Табаков, Юрий Любимов, Роман Виктюк… На смену пришли другие люди. Возможно, когда пройдёт больше времени, можно будет оценить их влияние на российский театр. Когда-то был взрыв – начали появляться разные театральные студии, которые изменили некоторые направления в театрах и в драматургии. Нечто подобное происходит и сейчас. Такие творческие взрывы необходимы для театра, пусть даже иногда они проходят болезненно для кого-то.

- Как, например, вы отнеслись к переменам во МХАТе имени Горького, когда туда худруком пришёл Эдуард Бояков, а теперь его «попросили» оттуда?

- В последний раз я был в этом театре, кажется, в 1987 году, и что там происходит, не знаю. Поэтому мне судить сложно. Конечно, я слышал про какие-то там скандалы, и это плохо для любого театра. Но оценивать… Пришёл человек со своим видением, вкусом и попробовал это реализовать. Что-то, наверное, получилось, что-то – нет. Думаю, методом проб и ошибок в том МХАТе все нормализуется.

- А возможно ли снова объединить МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького? Многие сегодня об этом говорят…

- Мне кажется, этого уже не получится. Оба театра в своё время пошли по своему пути, у каждого своя жизнь. Нынешний директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман недавно предложил изменить название на Художественный театр. Думаю, это правильно, чтобы путаницы не было. Оценивать то, что случилось более тридцати лет назад, разделение МХАТа, сегодня сложно. Знаете, мудрых китайцев спросили как-то: «Как вы относитесь к французской революции?», они ответили: «Ещё не прошло триста лет, чтобы давать оценку тем событиям!» А что же нам тут говорить. Мы любим зачастую осуждать, комментировать, ругать или хвалить что-то происходящее уже на следующий день, даже, ещё не понимая, что же на самом деле случилось. И в этом наша беда. Отсюда и выяснения отношений, ругань, скандалы. Люди меряются разными частями тела.

- Худруком МХТ назначили Константина Хабенского. Для вас это было ожидаемо?

- Неожиданно! Никто этого и не предполагал. Но все сейчас в надежде, что Костя справится, для руководства у него есть все качества. Во всяком случае, на сборе труппы, когда он объявил о планах, нам они понравились. Ну что плохого в том, что поставят спектакль по заявке Станислава Любшина «На покое» или моноспектакль Натальи Теняковой «Говорит Москва»?! Это великие, достойные артисты, которые должны, как можно чаще, выходить на сцену. Если осуществится хотя бы половина из того, что задумал Хабенский, уже будет прекрасно.