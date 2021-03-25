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Сегодня, в 18:58

«Ария» встретит год железного тигра

Предновогодний концерт группы будет отличаться от обычных выступлений

Группа «Ария» – бурный огонь и качественный металл нашей музыкальной отрасли – обычно проводит свои новогодние концерты в весьма тёплой обстановке. Суровые музыканты могут переодеться в дедов морозов, но это ни коим образом не повлияет на качество музыки и стиль.

Не станет исключением и это выступление, которое называется «Царство снега». К традиционному, закалённому десятилетиями арийскому репертуару, впрочем, добавятся любимые всеми советские хиты в хард-рок-обработке.

Бояться «Арию» любителям более спокойных стилей совершенно не нужно. Во-первых, музыканты, особенно отцы-основатели Владимир Холстинин и Виталий Дубинин, - ребята, прямо скажем, в возрасте, и их былая металлическая публика тоже эволюционировала. Во-вторых, «Ария» давно славится как прекрасная команда, подарившая нам большое количество отличной музыки, и классические симфонические орекстры работать с ними считают за честь.

26 декабря. Москва, клуб 1930 Moscow

Будьте внимательны: мероприятие пройдёт в формате Covid Free. Для посещения вам потребуется QR-код, который выдаётся привитым от коронавируса, переболевшим им или получившим отрицательный ПЦР-тест накануне мероприятия, и паспорт.

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