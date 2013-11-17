Алексей Иванов: «Если вам хочется искать блох – пожалуйста, самовыражайтесь на блохах»

Кого считать неудачником

– Современное искусство предпочитает рассказывать истории про маньяков и психопатов. У вас же главные герои в основном положительные. На ваш взгляд, какой герой сегодня актуален?

– Сначала надо разобраться, что такое «актуальный герой». Есть художественный тип «героя нашего времени», например, Печорин. Есть архетип героя, актуального в любое время, – например, Робин Гуд. А есть популярные персонажи – любимцы своей эпохи. Например, Фандорин. Но «Герой нашего времени» – это человек, внутренняя драма которого совпадает с главной драмой эпохи. Скажем, Печорин – умный, но бесполезный, как аристократия его времени – образованная, но мешающая социальному прогрессу. То есть «герой нашего времени» всегда является воплощением главной проблемы «нашего времени». А в нашем обществе нет консенсуса по поводу главной проблемы. Или главных проблем. Поэтому такой «герой» не будет прочитан публикой как актуальный. Этот тип вообще литературно несостоятелен, пока мы несостоятельны как общество.

– Один из самых популярных ваших героев Служкин мне напоминает Зилова из «Утиной охоты» – такой же потерянный. Есть ли в романе «Географ глобус пропил» отсылки к Вампилову?

– Нет. Это поверхностные ассоциации. По такому принципу можно утверждать, что «Лолита» Набокова и «Тимур и его команда» Гайдара очень похожие произведения, ведь они же про подростков. Зилов и Служкин – принципиально разные герои. Зилов не знает куда себя деть, а Служкин прекрасно знает. Он абсолютно социализирован: имеет жену, дочь, работу, друзей и хобби. Он со всех сторон окружён людьми, которые сами ищут общения с ним, нуждаются в его помощи. Да, Служкин мало зарабатывает, порой выпивает и часто чудит, но это не делает его неудачником. Служкин – это анти-Зилов, человек, который сохраняет ценности, не востребованные обществом.

Знаете, у нас уже был один такой герой-неудачник – без денег, без дома, без работы, без женщины… Говорил какие-то глупости и погиб по-дурацки, по ложному навету. Его звали Иисус Христос. Вы можете его назвать неудачником? Нет. Он просто из другой системы ценностей.