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Сегодня, в 20:32

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева метит в президенты

Татьяна на своей страничке в Инстаграм высказалась на тему, если наше государство возглавила бы женщина. И намекнула на себя

Фото: Global Look Press

«Мне кажется, что в устройстве мира, в так называемой государственной системе, сегодня и правда не хватает любви, заботы и тепла, а это чисто женское качество, это точно, - пишет Татьяна. - И давайте не будем путать власть и государство. Государство - это мы, люди, живущие в этой стране, а власть - это те, кто представляет наши интересы и так уж как-то вышло - нами руководит. Они и держатся немного свысока, считая себя небожителями, которых полномочиями наградили не люди, а некие боги, они такие маленькие монархи, и каждый на своем месте повелевает.

Но монарх всё-таки заботится о своём народе плохо ли, хорошо ли. Особенно, когда эпидемия, например. И вот именно женской заботы нам всем сейчас очень не хватает. Потому что именно мать окутывает любовью и теплом своего ребёнка, когда он болеет».

В конце своего поста известная телеведущая спросила своих подписчиков, иронично, намекая на свою кандидатуру:

«А вы хотели бы увидеть во главе страны женщину? Есть кандидаты? Ну, кроме меня, конечно».

Большинство из подписчиков Лазаревой высказались за то, чтобы президентом стала женщина.

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