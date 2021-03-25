Звезды в "черном" - как прошла премьера фильма "Матрица:Воскрешение"
Продолжения легендарного боевика ждали ни много, ни мало, - почти двадцать лет. Селебрити также не хотели упустить возможность увидеть долгожданную ленту первыми
Премьера "Матрицы" дала селебрити повод поразмышлять над образами. Процентов семьдесят приглашенных артистов выбрали наряды под стать главным героям боевика. Алена Водонаева, к примеру, ко дню премьеры не посмотрела ни одной части, и четвертую смотреть не стала, однако в стиле "Матрицы" на красной дорожке пощеголяла. Справедливости ради, заметим, наряд ей был очень к лицу.
Бывшая солистка группы "Serebro" месяц назад стала мамой. Каково было удивление окружающих, когда Ольга вышла на красную дорожку в прекрасной форме, одетая в стиль премьеры. Девушка с удовольствием принимала поздравления и делилась подробностями материнства.
Журналист и писатель Ирина Хакамада предыдущие части "Матрицы" видела и шла на премьеру без каких- либо завышенных ожиданий.
-Понятно, что на 10 баллов снимают всегда только первую часть. Дальше, с появлением новых частей, оценка кино опускается до 5 и ниже. Думаю, будет либо 10, либо 3 балла, - размышляла Хакамада перед просмотром новой части "Матрицы".
После просмотра Ирина призвала своих подписчиков обязательно посмотреть фильм.
-Я очень люблю Киану Ривза, мой любимый фильм с ним "Дом у Озера", - призналась нам бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева. - Читала о его личной истории, его трагедии, - думаю, что он пришел в себя, в Матрице вот снялся. Надеюсь, эти мемы, где он сидит на лавочке в одиночестве, скоро забудутся.
На премьерный показ пришли многие известные личности: Сергей Бурунов, Никита Пресняков, Ирина Горбачева, Дмитрий и Полина Дибровы. Больше всех внимания отхватили Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Пара держалась за руки, а пока Харламов раздавал интервью, актриса не сводила с любимого взгляд.