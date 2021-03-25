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Звезды в "черном" - как прошла премьера фильма "Матрица:Воскрешение"

Продолжения легендарного боевика ждали ни много, ни мало, - почти двадцать лет. Селебрити также не хотели упустить возможность увидеть долгожданную ленту первыми

Фото: пресс- служба

Премьера "Матрицы" дала селебрити повод поразмышлять над образами. Процентов семьдесят приглашенных артистов выбрали наряды под стать главным героям боевика. Алена Водонаева, к примеру, ко дню премьеры не посмотрела ни одной части, и четвертую смотреть не стала, однако в стиле "Матрицы" на красной дорожке пощеголяла. Справедливости ради, заметим, наряд ей был очень к лицу.

Фото: пресс- служба
Алена Водонаева
Фото: пресс- служба
музыкант ST с супругой
Фото: пресс- служба
Ольга Серябкина

Бывшая солистка группы "Serebro" месяц назад стала мамой. Каково было удивление окружающих, когда Ольга вышла на красную дорожку в прекрасной форме, одетая в стиль премьеры. Девушка с удовольствием принимала поздравления и делилась подробностями материнства.

Журналист и писатель Ирина Хакамада предыдущие части "Матрицы" видела и шла на премьеру без каких- либо завышенных ожиданий.

-Понятно, что на 10 баллов снимают всегда только первую часть. Дальше, с появлением новых частей, оценка кино опускается до 5 и ниже. Думаю, будет либо 10, либо 3 балла, - размышляла Хакамада перед просмотром новой части "Матрицы".

После просмотра Ирина призвала своих подписчиков обязательно посмотреть фильм.

-Я очень люблю Киану Ривза, мой любимый фильм с ним "Дом у Озера", - призналась нам бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева. - Читала о его личной истории, его трагедии, - думаю, что он пришел в себя, в Матрице вот снялся. Надеюсь, эти мемы, где он сидит на лавочке в одиночестве, скоро забудутся.

Фото: пресс- служба
Елена Борщева

На премьерный показ пришли многие известные личности: Сергей Бурунов, Никита Пресняков, Ирина Горбачева, Дмитрий и Полина Дибровы. Больше всех внимания отхватили Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Пара держалась за руки, а пока Харламов раздавал интервью, актриса не сводила с любимого взгляд.

Фото: пресс- служба
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
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