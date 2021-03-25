Звезды в "черном" - как прошла премьера фильма "Матрица:Воскрешение"

-Я очень люблю Киану Ривза, мой любимый фильм с ним "Дом у Озера", - призналась нам бывшая участница шоу «Comedy Woman» Елена Борщева. - Читала о его личной истории, его трагедии, - думаю, что он пришел в себя, в Матрице вот снялся. Надеюсь, эти мемы, где он сидит на лавочке в одиночестве, скоро забудутся.