«Взорвали Харьков»: рэпер Баста и «Квартет И» прокатились по Украине

Российские артисты с украинскими корнями Баста и «Квартет И» независимо друг от друга выступили в украинских городах – сначала в Харькове, потом в Киеве. О событиях артисты отчитались в своих аккаунтах в инстаграме.

«Это был крутейший концерт! Эмоции переполняют!», «Ты взорвал Харьков!», «Это было нереально! Украина вас любит!», «Михалыч, просто порвал! Мы за тобой очень скучали!» - написали Басте поклонники после концертов. Фанаты особенно выделяли экспрессивного барабанщика. Некоторые в комментариях использовали эмодзи (смайлики) в виде двух флагов – украинского и российского и сердца между ними. Негативных комментариев очень мало: «А как тебя пускают во вражескую страну?» и «Баста, я тебя люблю за песню «Здесь даже солнца не видно», но отвали от Украины плиззз. Съезди лучше в Ялту или Севастополь».

Баста (Василий Вакуленко) в Крым уже ездил после 2014 года, за что и получил от погранслужбы страны трёхлетний «бан» на въезд на Украину. Но, «отмотав срок», артист смог организовать гастроли. Ранее Василий признавался, что считает себя украинцем по меньшей мере наполовину. При этом к входу в концертный зал в Киеве всё-таки пришли немногочисленные пикетчики-националисты с плакатами «Баста = Путин» и «Нет московской экспансии в Украине».

«Квартет И» в Харькове и Киеве выступил спокойнее. Но количество благодарностей от украинских поклонников тоже было большим: «На одном дыхании. Ходили всей семьёй – полный восторг!», «Каждый ваш приезд, как праздник», - написали киевляне после воскресного спектакля. Сами «квартетчики» особо выделили пятничный харьковский концерт: «Было прекрасно! И почему мы раньше не приезжали?»

Поклонники сообщали и Басте, и «Квартету И», что ждут их также в Днепре, Запорожье, Львове и других городах. Особенно много комментариев оставили одесситы (как известно, Ростислав Хаит и Леонид Барац родом из Одессы), в том числе обиженных: «Да, дожили, приехать в Харьков и не заехать в Одессу… А мы как в песне: «А я так ждал, надеялся и верил». «Квартет» ответил на это: «К сожалению, все совсем не так просто, чтобы можно было просто «заехать».

На май 2022 года анонсирован концерт «Би-2» на киевской ВДНХ – первый украинский концерт группы за 9 лет.