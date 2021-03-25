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Эвелина Бледанс: Мне плевать на осуждения

В конце года актриса Эвелина Бледанс выпустила спектакль «Солнечная азбука», где участвуют дети с особенностями развития. В одной из ролей – сын Эвелины Семен. В будущем эту сказку будут показывать в интернатах, детских домах, реабилитационных центрах

Фото: фото Дмитрия Чуканова

Радует, что особенный сын такой общительный

- Это оригинальный проект, который был создан Фондом  поддержки гуманитарных и творческих проектов «Движение» на радость людям с особенностями развития, - делится с «Собеседником» о проекте Эвелина Бледанс. - Специально были написаны оригинальные песни. Пьесу и тексты песен написала Елена Лемехова, музыку – Михаил Гребенщиков. Сказка про мальчика Сему (его играет мой 9-летний сын Семен), который попадает в Азбуку, и там происходят с ним всякие интересные сказочные приключения. В спектакле также задействованы еще ребятки, двадцать детей с особенностями развития. А я играю королеву Азбуки. Пошили красивые костюмы для артистов и детей, чтобы порадовать зрителей визуальной красотой. Основа спектакля, конечно, игра профессиональных артистов. Это талантливая молодежь, вчерашние выпускники театральных ВУЗов: Наталья Чекрыжова, Евгений Филичкин, внук и сын великих Самойловых – Аркадий.

-Семену понравилось играть на сцене?

- Очень, он с таким удовольствием репетировал с режиссером Михаилом Водзуми и играл перед зрителями. Сеня, вообще, мальчик разносторонний. Я сейчас наблюдаю, как он занимается с тренером плаванием. Показывает хорошие результаты, например, уже прыгает в воду с тумбы, не боится. И плавает хорошо. Еще он полностью поглощен пением, ему это нравится. Сейчас выпускаем видео с выступления на сцене дуэта «+1», где мой сын поет вместе с победителем детского телешоу «Голос» Валерой Кузаковым. Мальчики так похожи, что многие думают, будто бы они – братья. Причем, несмотря на то, что Сеня с особенностями, а Валера – норма, у них одинаковое отношение к жизни. Недавно они выступали на финальном концерте фестиваля Игоря Крутого «Добрая волна» в Казани. У Семена сейчас многое впервые и он так счастлив! Семен – мальчик коммуникабельный, общается со всеми, кто попадается ему на пути. И меня радует, что он такой общительный, не замкнутый вовсе.

Фото: фото Андрея Струнина

«Наша миссия просветительская, и это очень важно»

- Эвелина, а вообще в свое время насколько вам было сложно принять такое решение - сделать сына публичным человеком? Некоторые вас тогда осуждали: зачем мальчика с особенностями в развитии показывать?!

- Я - публичный человек. Считаю, что моя профессия тянет за собой открытость всего того, что ты делаешь, как ты живешь, что происходит в твоей жизни. Поэтому и решила, что такой ребенок должен быть на виду, его нужно показывать родителям таких же детей. У меня много обращений с благодарностями за то, что таким образом мы мотивируем семьи, доказываем, что их дети могут быть востребованы, могут состояться в творческом плане, и вообще в этой жизни. Поэтому наша миссия просветительская, и это очень важно.

- Сталкивались ли вы с какими-то осуждениями в свой адрес?

- Слушайте, мне, на самом деле, наплевать на все эти осуждения. Пусть звучит высокопарно, но у меня есть Миссия. Поэтому я этим делом занимаюсь, и для меня это важно. Какие-то осуждения меня никак не трогают и не волнуют, потому что я знаю, что делаю, и это приносит реальные плоды и не только моему ребенку, а в целом - детям с особенностями. Благодаря мне, если позволите, в чем-то поменялась нелегкая ситуация в нашей стране с такими ребятами. Одна хрупкая женщина сломала некоторые стереотипы.

- Да уж, в нашей стране, мягко скажем, не все идеально устроено для таких людей…

- У нас не все идеально, но очень большие подвижки есть, это происходит, это меняется. Для меня самое важное, что дети теперь чаще остаются в семьях, их не отдают в детские дома. Сейчас, в принципе, усыновить «солнечного» ребенка маленького возраста фактически невозможно, потому что они живут в семьях.

Фото: фото Дмитрия Чуканова

«По своей натуре я не чиновник»

- Не было ли у вас желания стать депутатом Госдумы? Может, возможностей было бы больше…

- Да, мне постоянно говорят, что надо идти в депутаты, иногда я даже думаю об этом. Но потом понимаю, что это заберет всю мою жизнь без остатка, а я все-таки хотела бы немножко жить и для себя, и для своей семьи, и для своего мужчины. А уйти в политику на 150 процентов, я, честно говоря, не готова. Я ведь еще и актриса, хочу играть в кино, в спектаклях. А еще, если стану депутатом, то, к сожалению, мне нужно будет иногда общаться с не очень приятной аудиторией. Да и по своей натуре я не чиновник.

- А вам помогают какие-то чиновники, политики? Или к ним не пробиться никак.

- Какая-то помощь немножко была предложена, но как-то предложили и слились, что называется. Поэтому, наверное, я бы сейчас сказала, что мне не помогают, но, слава Богу, и не мешают. Сама делаю праздники. А вот сказка «Солнечная азбука» была реализована при поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО комитета общественных связей и молодежной политика города. И на будущий год они же поддержали постановку новой сказки «Осторожно, улица!» и прокат «Солнечной азбуки». Конечно, очень хотела бы получать более постоянную поддержку от государства, какое-то ежегодное финансирование, возможности. Ведь проектов задумано много, мы хотим свой театр, где люди с особенностями развития будут работать постоянно, как на сцене, так и элементарно в театральном буфете. А они могут это делать, а не киснуть по домам. И надеюсь, все получится.

Фото: фото Андрея Струнина

«Я не топлю за прививку»

- Вы вакцинировались?

- Да. Но я не топлю прямо за прививку, не говорю, что давайте все делайте прививку. Я привилась еще в июле, когда зашла речь про QR-коды, которые должны быть у всех. А вообще я не любитель медицинских вмешательств, таблеток и всего прочего для своего организма, но понимаю, что мне нужен QR-код.

- Мешает ли артистам то, что в театр пускают теперь только по коду, который есть не у всех?

- Конечно, это никому не мешает, потому что кто хочет идти в театр, тот и ходит. В принципе, мне кажется, что сейчас у большинства населения есть QR-коды, проблем каких-то не наблюдается. Зрителей не стало меньше. Другое дело, что спектаклей стало меньше, потому что прокатчикам сейчас очень сложно продавать билеты.

- Новый год где обычно отмечаете?

- Дома. Но, когда бывает работа, то, значит, на каком-нибудь корпоративе. А что поделать, деньги надо зарабатывать. 

Фото: фото Дмитрия Чуканова

Цифры

В сказке «Солнечная азбука» задействованы 20 детей и 5 взрослых артистов. Еще 5 во втором составе.

Специально было пошито  более 30  костюмов, написано 5 песен.

В течение года прошло 20 танцевальных онлайн-репетиций педагога-хореографа Сергея Фурсова, в которых участвовало 300 детей.

В фотосессии для иллюстраций одноименной книги приняли участие 50 детей и родителей.

Творческие встречи с создателями спектакля прошли в театре «У Никитских ворот», в музее-усадьбе Люблино, в ТЦ «Рублевка» и «Щелковский», в  московской библиотеке №16.

В 2022 году запланировано 30 показов спектакля. 

Фото: фото Дмитрия Чуканова
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