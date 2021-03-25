Эвелина Бледанс: Мне плевать на осуждения

«Наша миссия просветительская, и это очень важно»

- Эвелина, а вообще в свое время насколько вам было сложно принять такое решение - сделать сына публичным человеком? Некоторые вас тогда осуждали: зачем мальчика с особенностями в развитии показывать?!

- Я - публичный человек. Считаю, что моя профессия тянет за собой открытость всего того, что ты делаешь, как ты живешь, что происходит в твоей жизни. Поэтому и решила, что такой ребенок должен быть на виду, его нужно показывать родителям таких же детей. У меня много обращений с благодарностями за то, что таким образом мы мотивируем семьи, доказываем, что их дети могут быть востребованы, могут состояться в творческом плане, и вообще в этой жизни. Поэтому наша миссия просветительская, и это очень важно.

- Сталкивались ли вы с какими-то осуждениями в свой адрес?

- Слушайте, мне, на самом деле, наплевать на все эти осуждения. Пусть звучит высокопарно, но у меня есть Миссия. Поэтому я этим делом занимаюсь, и для меня это важно. Какие-то осуждения меня никак не трогают и не волнуют, потому что я знаю, что делаю, и это приносит реальные плоды и не только моему ребенку, а в целом - детям с особенностями. Благодаря мне, если позволите, в чем-то поменялась нелегкая ситуация в нашей стране с такими ребятами. Одна хрупкая женщина сломала некоторые стереотипы.

- Да уж, в нашей стране, мягко скажем, не все идеально устроено для таких людей…

- У нас не все идеально, но очень большие подвижки есть, это происходит, это меняется. Для меня самое важное, что дети теперь чаще остаются в семьях, их не отдают в детские дома. Сейчас, в принципе, усыновить «солнечного» ребенка маленького возраста фактически невозможно, потому что они живут в семьях.