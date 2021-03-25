Юрий Никулин мог за свои смелые шутки поплатиться. К 100-летию великого артиста

Бутылку завязал узлом

Анекдоты Никулин начал собирать ещё в школе. Специально для этого завёл тетрадку, куда записывал все, что рассказывали другие. Причём, эта тетрадка была поделена на две части: «прилич.», то есть анекдоты приличные, и «неприлич.» - соответственно, неприличные. С этой тетрадкой он прошёл войну, считал, что даже в самое сложное время нужно не терять чувство юмора и уметь посмеяться. С однополчанами часто устраивал соперничество, кто больше знает анекдотов, сейчас бы это назвали «батл», и всегда выигрывал. Кстати, пройдя две войны, - финскую и Великую Отечественную, - Никулин не любил вспоминать те времена. Редко, когда что-то рассказывал. Хотя каждое 9 мая, в День Победы, старался встречаться с другими ветеранами.

О профессии клоуна мечтал с детства, и ему повезло: сам знаменитый Карандаш (Михаил Шуйдин) пригласил его к себе в ассистенты. Никулин любил придумывать репризы. Например, из-за специфической внешности ему часто предлагали выпить, а он, на самом деле, не так много себе и позволял. Юрий Владимирович обычно отвечал: «Я завязал». А потом сочинил сценку: на приглашение выпить показывает завязанную узлом бутылку – «Я завязал». Кстати, эту бутылку специально по его заказу сделали на стеклозаводе.

С женой Татьяной Никулин прожил 47 лет. Они были не только супругами, но и партнёрами на арене цирка. Она подыгрывала мужу и Карандашу в репризах. Первая её роль на арене – мальчик Пьер в сценке про французских полицейских. Дело в том, что исполнитель этой роли заболел, вот Никулин и попросил жену подыграть. Для этого её постригли под мальчишку. С тех пор Татьяна Николаевна тоже стала выступать в цирке.

И хотя актёр вовсе не был героем-любовником, случалось, что и его одолевали поклонницы, даже подбрасывали фотографии детей, мол, «это твоя дочь (или сын)». Хорошо, что супруга Юрия Владимировича тоже обладала особым чувством юмора и только смеялась над подобными выходками.

Татьяна Николаевна ездила с мужем и на съёмки – снималась в эпизодах. Например, в «Бриллиантовой руке» исполнила небольшую роль руководителя туристической группы. Хотя сама она рассказывала, что Никулин не хотел, чтобы жена много снималась и стала узнаваемой. Ревновал, да и не хотел, чтобы любимая надолго куда-то от него уезжала. Например, запретил Татьяне пройти кинопробы на главную роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

Вообще, никто и не ожидал, что Юрий Владимирович станет ещё известным как киноактёр, - слишком внешность была не кинематографическая. Ведь в своё время его не приняли в театральные ВУЗы и во ВГИК. Когда ему предложили сыграть эпизод пиротехника в комедии «Девушка с гитарой», Никулин отказывался. Уговорила его жена. И вот с этого фильма и началась кинокарьера артиста. Вскоре он стал Балбесом из знаменитой троицы в фильмах Леонида Гайдая.