Юрий Никулин мог за свои смелые шутки поплатиться. К 100-летию великого артиста
Его любят уже несколько поколений зрителей. Как только Юрий Никулин появляется на экране, люди улыбаются. 18 декабря актёру исполнилось бы 100 лет
Бутылку завязал узлом
Анекдоты Никулин начал собирать ещё в школе. Специально для этого завёл тетрадку, куда записывал все, что рассказывали другие. Причём, эта тетрадка была поделена на две части: «прилич.», то есть анекдоты приличные, и «неприлич.» - соответственно, неприличные. С этой тетрадкой он прошёл войну, считал, что даже в самое сложное время нужно не терять чувство юмора и уметь посмеяться. С однополчанами часто устраивал соперничество, кто больше знает анекдотов, сейчас бы это назвали «батл», и всегда выигрывал. Кстати, пройдя две войны, - финскую и Великую Отечественную, - Никулин не любил вспоминать те времена. Редко, когда что-то рассказывал. Хотя каждое 9 мая, в День Победы, старался встречаться с другими ветеранами.
О профессии клоуна мечтал с детства, и ему повезло: сам знаменитый Карандаш (Михаил Шуйдин) пригласил его к себе в ассистенты. Никулин любил придумывать репризы. Например, из-за специфической внешности ему часто предлагали выпить, а он, на самом деле, не так много себе и позволял. Юрий Владимирович обычно отвечал: «Я завязал». А потом сочинил сценку: на приглашение выпить показывает завязанную узлом бутылку – «Я завязал». Кстати, эту бутылку специально по его заказу сделали на стеклозаводе.
С женой Татьяной Никулин прожил 47 лет. Они были не только супругами, но и партнёрами на арене цирка. Она подыгрывала мужу и Карандашу в репризах. Первая её роль на арене – мальчик Пьер в сценке про французских полицейских. Дело в том, что исполнитель этой роли заболел, вот Никулин и попросил жену подыграть. Для этого её постригли под мальчишку. С тех пор Татьяна Николаевна тоже стала выступать в цирке.
И хотя актёр вовсе не был героем-любовником, случалось, что и его одолевали поклонницы, даже подбрасывали фотографии детей, мол, «это твоя дочь (или сын)». Хорошо, что супруга Юрия Владимировича тоже обладала особым чувством юмора и только смеялась над подобными выходками.
Татьяна Николаевна ездила с мужем и на съёмки – снималась в эпизодах. Например, в «Бриллиантовой руке» исполнила небольшую роль руководителя туристической группы. Хотя сама она рассказывала, что Никулин не хотел, чтобы жена много снималась и стала узнаваемой. Ревновал, да и не хотел, чтобы любимая надолго куда-то от него уезжала. Например, запретил Татьяне пройти кинопробы на главную роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
Вообще, никто и не ожидал, что Юрий Владимирович станет ещё известным как киноактёр, - слишком внешность была не кинематографическая. Ведь в своё время его не приняли в театральные ВУЗы и во ВГИК. Когда ему предложили сыграть эпизод пиротехника в комедии «Девушка с гитарой», Никулин отказывался. Уговорила его жена. И вот с этого фильма и началась кинокарьера артиста. Вскоре он стал Балбесом из знаменитой троицы в фильмах Леонида Гайдая.
Доигрался с пистолетом
В фильме Гайдая «Деловые люди» Никулин снимался в роли грабителя. Его на студии загримировали и повезли в центр Москвы на съёмки. По дороге артист решил порепетировать: достал бутафорский пистолет и приставил к голове водителя служебной машины. Начал командовать куда ехать. Через несколько минут путь им преградили черные «воронки». Оказалось, что кто-то из прохожих увидел человека в машине с пистолетом и позвонил в милицию. Актёру долго пришлось объяснять, что он просто пошутил.
Словно, внутри мотор, столько было энергии.
Однако, несмотря на популярность в кино, Юрий Никулин все-таки больше любил свою работу в цирке. Именно там он чувствовал себя «в своей тарелке». Очень любил, когда зрители смеются над его шутками. Правда, бывало, что мог за свои смелые шутки поплатиться.
Однажды играл в Киеве новогодний спектакль. По сюжету, его герой Бармалей превращал хороших детей в плохих. Как-то его один мальчик спрашивает: «А, если я не хочу!» Никулин брякнул: «Тогда пошлём тебя на картошку!» И вызывали его в кабинеты чиновников, а он соврал: «Сама министр культуры Фурцева смотрела наш спектакль. Ей понравилось». И пронесло.
А в репризе про бревно («Взяли бревнышко, подняли и понесли») на вопрос: «Куда ты смотришь?» вдруг ответил: «В светлое будущее». И снова его вызывали «на ковёр». Но, видимо, так артиста все любили, что ему многое прощалось.
Юрий Владимирович решил уйти с арены в 60 лет. На вопрос: «Почему?» отвечал: «Кому нужен седой клоун?! Надо мной же не будут смеяться, а только жалеть!» Никулин стал директором цирка на Цветном бульваре. Именно под его руководством был сделан капитальный ремонт. Юрий Владимирович бегал по чиновникам, по спонсорам, добывал деньги, просил помощи.
Однажды автор этих строк оказался в кабинете директора Никулина. С ним сложно было разговаривать: ему звонили каждую минуту, и он всем отвечал. Кто-то его о чем-то просил, кого-то он. Казалось, у этого седого человека, словно, внутри мотор, столько было энергии.
- Мальчик, знаешь, что главное в жизни? – сказал он мне тогда. – Быть кому-то полезным. А ещё – обязательно, доброта. И тогда человек уже не зря проживёт жизнь.
И, действительно, Юрий Никулин так и прожил жизнь. По воспоминаниям друзей и близких, он никогда не мог на кого-то повысить голос или нагрубить. И очень переживал за свой цирк. Лёжа в больнице, будучи, тяжело больным беспокоился, как идут без него дела.
- Он не спрашивал о своём здоровье, а только о цирке, - рассказывал его сын Максим, который заменил отца на посту директора. – Знаете, в нашей семье после ухода папы и мамы из жизни, не принято говорить о них в прошедшем времени. Когда мы поминаем, то говорим о них только, как о живых. И от этого нам становится легче.
Анекдот от Никулина
«Молодой человек – путешественник, приезжает в Индию. Идёт по джунглям. Вдруг, видит слонёнок, плачет, орёт, попал в капкан. Парень этот раздвинул капкан. Слонёнок благодарно затрубил и убежал. Проходят годы. Молодой человек женился, дети появились. Пошли они семьёй в цирк. Там объявляют: «Аттракцион слонов». Выходит большой слон, затем средний, который встаёт на спину первому, потом маленький слонёнок, который встаёт на спину второму. И вот большой слон вдруг посмотрел в зал, стряхнул с себя тех слонов, и пошёл вверх по ступенькам. Подошёл к тому мужчине и… задавил его. Почему? А это был не тот слон!»