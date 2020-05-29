Ольга Волкова: «Внучке от меня досталась бешенная энергетика!»

- Видите в Яне свои черты?

- Наша схожесть – это бешенная энергетика. Но в отличии от меня, она умеет в нужный момент дистанцироваться. Я этим качеством не обладаю.

Это очень мешает в жизни. А еще, мой минус в том, что я не хожу на тусовки. Не люблю их, хотя понимаю, что они нужны. Я тут недавно была на одной программе, так люди ко мне подходили с такими выражениями лиц, как будто бы я с того света вернулась. Они меня целовали, обнимали. Выяснилось, что меня любят. А в комментариях к видео кто-то даже написал: «А она еще жива?». Отреагировала на это я спокойно. У меня нет ранимости по отношению к таким вещам.

- А сами долго выбирали профессию?

- Я не собиралась стать актрисой. В детстве мечтала об археологии, еще о чем-то. Но так как я в школе плохо училась и понимала, что в университет не поступлю, решила: «Буду артисткой!». Я не любила самодеятельность, смешила всех исподтишка. Говорила всему классу: «Смотрите на меня, что я буду делать!». Одноклассники ржали, а учителя не понимали, почему. Об этом, видимо, прошел слух и в классе седьмом ко мне подошла одна девочка со словами: «Ты сегодня придешь к нам в драмкружок!». Это была Алиса Фрейндлих, которая училась в нашей школе в десятом классе. Только благодаря этому я стала актрисой. Больше всех этого хотела моя мама. У меня и дед –замечательный актер, и дядя – замечательный актер. Они мне говорили: «Ты рассеянная, некрасивая, бесхарактерная. Это не твоя профессия!». А мама говорила: «Нет, ее!». Мама с детства укрепляла это во мне. Благодаря драмкружку и моему педагогу – народной артистке Марии Александровне Призван-Соколовой, меня по блату устроили в студию при ТЮЗе. Там я сначала была кандидатом на вылет. Но из-за того, что мне все говорили: «Нет, ты артисткой не будешь!», я поняла, что очень хочу этого. Не было психопатических желаний сыграть Джульетту. Я любила массовки, где можно было что-то придумывать. Там моя фантазия имела возможность разгуляться. Это была хорошая школа. И вот, когда я начала работать в десять раз больше, чем все остальные, меня заметили и я стала актрисой ТЮЗа. С тех пор и пошла моя творческая жизнь.

- Вам часто удается собираться за столом вашей Волчьей стаей? Новый год все вместе будете отмечать?

- Мы все время на связи. Так или иначе друг другу помогаем. У нас есть заветное число, пришедшее от моего деда – 24 декабря. В этот день мы все собираемся обычно у моей бывшей невестки Чулпан Хаматовой (несмотря на то, что они с сыном давно расстались, мы сохранили теплые отношения). У нее просто самая большая квартира и поэтому она нас всех принимает у себя. В целом с невестками, внуками и правнуками нас 21 человек.

-Вы любите готовить на праздничный стол?

- Этим занимаюсь редко. Я больше администратор – всех собираю и контролирую. Мне просто некогда готовить – много времени занимает работа. И потом, сейчас можно еду заказать и по интернету.