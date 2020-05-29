Ольга Волкова: «Внучке от меня досталась бешенная энергетика!»
Звезда фильма «Небеса обетованные» дала эксклюзивное интервью «Собеседнику»
В семье звезды фильмов Эльдара Рязанова Ольги Волковой произошло знаковое событие. 28-летняя внучка актрисы Яна Волкова пошла по стопам бабушки и в рамках проекта «Театр плюс квартирник» вышла на сцену в спектакле о женской дружбе «Подруги». «Собеседнику» Ольга Владимировна рассказала об успехах внучки и своем собственном пути к актерской профессии.
У Ольги Волковой двое детей, шестеро внуков и двое правнуков. Свою большую семью актриса называет «Волчьей стаей».
- Ольга Владимировна, вы были на премьере спектакля «Подруги». Сильно переживали за внучку?
- Я не понимаю, что такое переживать. Предпочитаю действовать. Когда у меня была финансовая возможность, я свою дочь с двумя внуками перевезла в Москву из Санкт-Петербурга, откуда я сама когда-то бежала из-за полной невозможности заработать денег. Надо было помочь семье. Я приложила много усилий, чтобы Яна закончила тут замечательную «Школу Сотрудничества». Это было моим вложением в ее будущее. Учеба там во многом сформировала ее мышление и желание двигаться дальше. Яна после «Школы сотрудничества» сама поступила в театральное училище имени М.С. Щепкина, но через полгода ушла оттуда, потому что засомневалась в себе. Только в этом году она закончила театральный институт у замечательного педагога Александра Михайловича Строева. Ее заметили в Петербурге и пригласили в проект про путешествия, где она работала режиссером. Она ездила с командой по разным странам. Монтировала видео и работала с ведущими программы. Но все же мечтала о профессии актрисы. И когда я придумала включить ее в свой творческий вечер, ее заметили основатели проекта «Театр плюс квартирник» Наталия Скурида и Александр Смирнов, они предложили ей роль в спектакле «Подруги». Это удивительно талантливые люди, которые выбирают с большим вкусом материал и актеров. Они организовывают спектакли, творческие вечера в Центральном Доме Актера. Я им подарила картины моего покойного мужа –художника, заслуженного деятеля искусств Владимира Ховралева. Они используются в интерьере квартирника и создают домашнюю атмосферу. Наталия и Александр всегда встречают зрителей с бокалами шампанского и канапе. С этими людьми внучке очень комфортно работать. Я очень благодарна Наталии и Александру, что они ее заметили и продолжили ее путь, о котором она мечтала. Также я нашла внучке агента. Надеюсь, что она будет сниматься в кино.
- Видите в Яне свои черты?
- Наша схожесть – это бешенная энергетика. Но в отличии от меня, она умеет в нужный момент дистанцироваться. Я этим качеством не обладаю.
Это очень мешает в жизни. А еще, мой минус в том, что я не хожу на тусовки. Не люблю их, хотя понимаю, что они нужны. Я тут недавно была на одной программе, так люди ко мне подходили с такими выражениями лиц, как будто бы я с того света вернулась. Они меня целовали, обнимали. Выяснилось, что меня любят. А в комментариях к видео кто-то даже написал: «А она еще жива?». Отреагировала на это я спокойно. У меня нет ранимости по отношению к таким вещам.
- А сами долго выбирали профессию?
- Я не собиралась стать актрисой. В детстве мечтала об археологии, еще о чем-то. Но так как я в школе плохо училась и понимала, что в университет не поступлю, решила: «Буду артисткой!». Я не любила самодеятельность, смешила всех исподтишка. Говорила всему классу: «Смотрите на меня, что я буду делать!». Одноклассники ржали, а учителя не понимали, почему. Об этом, видимо, прошел слух и в классе седьмом ко мне подошла одна девочка со словами: «Ты сегодня придешь к нам в драмкружок!». Это была Алиса Фрейндлих, которая училась в нашей школе в десятом классе. Только благодаря этому я стала актрисой. Больше всех этого хотела моя мама. У меня и дед –замечательный актер, и дядя – замечательный актер. Они мне говорили: «Ты рассеянная, некрасивая, бесхарактерная. Это не твоя профессия!». А мама говорила: «Нет, ее!». Мама с детства укрепляла это во мне. Благодаря драмкружку и моему педагогу – народной артистке Марии Александровне Призван-Соколовой, меня по блату устроили в студию при ТЮЗе. Там я сначала была кандидатом на вылет. Но из-за того, что мне все говорили: «Нет, ты артисткой не будешь!», я поняла, что очень хочу этого. Не было психопатических желаний сыграть Джульетту. Я любила массовки, где можно было что-то придумывать. Там моя фантазия имела возможность разгуляться. Это была хорошая школа. И вот, когда я начала работать в десять раз больше, чем все остальные, меня заметили и я стала актрисой ТЮЗа. С тех пор и пошла моя творческая жизнь.
- Вам часто удается собираться за столом вашей Волчьей стаей? Новый год все вместе будете отмечать?
- Мы все время на связи. Так или иначе друг другу помогаем. У нас есть заветное число, пришедшее от моего деда – 24 декабря. В этот день мы все собираемся обычно у моей бывшей невестки Чулпан Хаматовой (несмотря на то, что они с сыном давно расстались, мы сохранили теплые отношения). У нее просто самая большая квартира и поэтому она нас всех принимает у себя. В целом с невестками, внуками и правнуками нас 21 человек.
-Вы любите готовить на праздничный стол?
- Этим занимаюсь редко. Я больше администратор – всех собираю и контролирую. Мне просто некогда готовить – много времени занимает работа. И потом, сейчас можно еду заказать и по интернету.
Любимого супруга Ольги Волковой не стало в 2015-м году. Владимир Ховралёв умер во сне в возрасте 84-ех лет.
- Я могла бы быть хорошим врачом, - продолжает актриса. - Прошла курсы мануальной терапии. Я часто с собой вожу огромный чемодан. У меня там книги, сменная одежда и в том числе аптечка. Мое окружение называет этот чемодан «волковской косметичкой». У меня есть интуитивное ощущение, чем можно помочь человеку, когда он плохо себя чувствует. Мне удавалось откачивать людей, снимать мигреневые приступы. Это, наверное, Божий дар. И мужу я продлила жизнь на 25 лет. Его не стало, но у меня есть связь с ушедшими людьми. Например, спустя несколько лет после смерти супруга, у меня образовался долг в 200 долларов. Денег не было. Я мучилась, потому что не знала, как мне отдать этот долг. И вот к нам зашел какой-то приятель внучки Яны. Я ему сказала: «Бери на балконе все, что тебе нужно!». И тут он мне с балкона приносит новые обложки для паспорта. И говорит: «А что это тут у вас такое зелененькое в них вложено?». Я говорю: «Наверное, чек». Но это оказался не чек, а двести долларов. Как раз столько, сколько мне нужно было! Я знаю, что это Володя мне их послал. Это было невероятно! Я сейчас вам это говорю и у меня мурашки по коже...!
- А что это был за долг?
- Я и не помню. Какой-то бытовой. На себя я деньги никогда не тратила, косметические процедуры не делаю.
- Когда муж был жив, вы с ним ссорились когда-нибудь?
- Чаще всего у нас было согласие. Были споры по поводу литературы, искусства. Но это никак не отражалось на наших отношениях.
-Давайте вернемся к спектаклю «Подруги». Поделитесь впечатлениями от него.
- Я в полном восторге! Кстати, этот спектакль есть и в мужском варианте под названием «Друзья». Это прекрасные работы и по сценографии, и по актерскому исполнению. Еще раз хочу сказать спасибо Наталии и Александру. Они делают героическую работу. Я работаю во многих антрепризах у людей, которых есть деньги на то, чтобы ставить спектакли на разных площадках. А у Наталии и Александра этих средств нет. Но они умеют найти выход из положения, не теряя вкуса и творческого желания сделать что-то безупречно. И Яна справилась со своей задачей в спектакле. Кстати, от меня Яне досталась не только энергетика, но и привычка работать. Она на первую репетицию пришла, уже зная текст, в костюме и гриме. Я тоже так всегда работаю. У сына такая же традиция. Это наша домашняя школа!