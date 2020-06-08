«Данила Багров достоин того, чтобы продолжить существовать в историях»: в России выпустят комикс к 25-летию фильма «Брат»

В России в следующем году выпустят сборник комиксов с героем фильма «Брат» Данилой Багровым, посвященный 25-летию культовой картины. Об этом сообщили организаторы фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con.

«Мы считаем, что Данила Багров достоин того, чтобы продолжить существовать в историях», – цитирует организаторов РЕН-ТВ.

Российский художественный фильм «Брат», вышедший в 1997 году и снятый в жанре криминальной драмы, стал четвертым в карьере режиссёра Алексея Балабанова. Главную роль Данилы Богрова в фильме сыграл Сергей Бодров-младший. Картина была включена в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“». Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр соответственно. Данилу Багрова называли «народным героем», а сам фильм – «манифестом нашего новейшего кинематографа». Актер погиб в 2002 году во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье, где проводились съёмки фильма «Связной».