Александра Захарова: Варшавер никогда не был другом моего отца

Уровень фантазии выкручен на максимум

Наверное, Марк Захаров слишком много хорошего для Варшавера сделал в этой жизни. А люди определённого сорта, как писал Ларошфуко, часто ненавидят тех, перед кем они в долгу.

Зато зрители, в отличие от Варшавера, к Марку Захарову относятся с благодарностью и любовью — они написали открытое письмо Сергею Собянину с просьбой защитить наследие Марка Захарова от уничтожения Варшавером. Но директор, то ли умышленно, то ли от интернет-неграмотности говорит: «Я рассматриваю его как анонимку. Любое письмо должно быть подписано…» То есть директора не убеждают три сотни конкретных людей, подписавшимся под этим письмом? Это странно. Публикуем скриншот подписей в конце текста.

Кстати, некоторые свои высказывания Варшавер повторяет из раза в раз, поэтому присмотримся к ним повнимательнее.

По поводу «лишних лет», прожитых Марком Захаровым. В разных интервью Варшавер часто меняет их число: это было и «больше двадцати», и 26, и 28. Трудно сказать, на какой цифре спикер остановится, но рукописи, в любом случае, как писал классик, не горят.

Также Варшавер любит подчёркивать, что он в театре не работает, а «получает удовольствие». Наверное, директору виднее, работает он или нет, но даже на те редкие репетиции, которые ещё есть в «Ленкоме», он не ходит, в другие театры, посмотреть на чужие премьеры, тоже не ходит. Видимо, незачем.

Зато, как говорят в театре, работники «Ленкома» ему готовят еду, перекладывают плитку в его загородном доме, и даже стирают его одежду после спортзала. Полное обслуживание. Чем не удовольствие? И эту картину директору, опять же по его словам, портит «крысёныш». Без сомнения Варшаверу очень понравилось это слово, он его все повторяет и повторяет, каждый раз упоминая тут же поблизости имя Александры Захаровой. Не рядом, нет. Варшавер, как опытный человек, знает, что это квалифицируется как оскорбление, он просто «тонко» намекает.

Впрочем, Варшавер, кажется, смело может записать в «крысёныши» большую половину ленкомовского коллектива — тех, кто все видит, все понимает, но молчит.

«Я даже не могу поверить, что Захарова может выступить против человека, который 40 с лишним лет заботился об этой семье», говорит дальше Варшавер.

«Забота о семье» — да-да, хотелось бы спросить его, а что там с авторскими правами на постановки Захарова? Почему они оказались у его партнёров, а не у дочери Марка Захарова, как положено по закону? Но это, видимо, вопрос, судебного разбирательства.

Ну и наконец, Варшавер в каждом интервью хвастает какими-то будущими премьерами — например, «молодого режиссёра Александра Молочникова, который у нас будет ставить «Древние мифы». «Очень верю в этот спектакль, мы уже наметили с ним актёров», — говорит Варшавер.

Сам Александр Молочников очень удивлён этим утверждением: «Это полная чушь! Никакие «Мифы» я ставить не собираюсь. Я занят постановкой чеховского «Платонова» в Театре на Бронной, дальше буду снимать сериал — ни о каких других постановках нет и речи», — сказал он «Собеседнику».

И ещё деталь: Варшавер, сев после смерти Захарова в оба руководящих кресла, решил называть себя фантазийно — «директор с расширенными полномочиями». Документа насчёт этого, извините, титула и его расшифровки просто не существует. Вообще. Зато существует устав Театра «Ленком», где чёрным по белому написано, что «Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами… и нормативными правовыми актами Города Москвы… на основе двуначалия… разделения сфер художественным руководителем и директором». Кто-то нарушает закон, вам не кажется?