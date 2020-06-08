Ягудин пообещал навестить захворавшую Тарасову после съёмок финала «Ледникового периода»

Финальные выпуски проекта «Ледниковый период» уже отсняли. Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на съёмках на предпоследнем выпуске шоу из-за состояния здоровья. Никто из съёмочной команды точно не знал, прибудет ли заслуженный тренер СССР. На финале Тарасова так и не появилась, её место занял поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

- Поеду к Тарасовой, навещу её, она заболела, - сказал кому-то Ягудин второпях перед началом съёмок.

Тарасова ещё в финале прошлого сезона жаловалась своим близким за кулисами, что уже не может сидеть в кресле жюри часами, легендарный тренер с трудом доходила до своей машины.