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Вчера, в 22:28

Ягудин пообещал навестить захворавшую Тарасову после съёмок финала «Ледникового периода»

Легендарный тренер по состоянию здоровья не смогла присутствовать на финальных съёмках проекта

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Финальные выпуски проекта «Ледниковый период» уже отсняли. Татьяна Тарасова не смогла присутствовать на съёмках на предпоследнем выпуске шоу из-за состояния здоровья. Никто из съёмочной команды точно не знал, прибудет ли заслуженный тренер СССР. На финале Тарасова так и не появилась, её место занял поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

- Поеду к Тарасовой, навещу её, она заболела, - сказал кому-то Ягудин второпях перед началом съёмок.

Тарасова ещё в финале прошлого сезона жаловалась своим близким за кулисами, что уже не может сидеть в кресле жюри часами, легендарный тренер с трудом доходила до своей машины.

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