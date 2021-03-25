Ольга Бузова: «Я не собираюсь тратить свою драгоценную жизнь на хейтеров»
16 декабря выходит в прокат восьмые "Ёлки". Мы поговорили с Ольгой Бузовой о секрете популярности франшизы
Завтра «Ёлки-8» выходят в прокат, а перед Новым годом появятся в подписке на онлайн-сервисе IVI. В восьмой части франшизы снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак. А также Ольга Бузова. «Собеседник» поговорил с популярной певицей, актрисой и телеведущей о её публичном образе, а также о том, смогут ли овации заглушить тонны хейта.
– Ольга, на ваш взгляд, в чем феномен популярности «Ёлок»?
– Это очень добрый, яркий, позитивный фильм. Это не сказка, а там есть реальная жизнь, реальные поступки, и самое главное – любимые артисты, которые редко снимаются в кино. Мне кажется, «Ёлки» уже стали настоящим символом нового года в нашей стране – также, как фильм «Ирония судьбы или с лёгким паром» и песня «5 минут» Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи».
– Во многих частях этой франшизы звучит тема добрых дел, взаимопомощи и солидарности. Вы тоже занимаетесь благотворительностью и топите за экологию. Почему у нас в обществе звёзды, которые в благотворительности, часто подвергаются хейту?
– В том числе поэтому я не говорю на тему благотворительности. А вторая причина - это всё личное дело и хвастаться этим точно не стоит в этическом плане. Для меня это принципиальная позиция. Я делаю столько, сколько в моих силах. Я много раз ездила к деткам, потому что знаю, как они хотят увидеть меня. Я люблю детей и всегда открыта к таким предложениям. Я дружу и поддерживаю разные фонды – и горжусь этим, но только внутри себя, а не на публику.
– Иногда кажется, что почему-то именно за самые крутые инициативы прилетает больше всего хейта. Почему так происходит? Люди не верят в искренние мотивы добрых поступков или это зависть, или что-то ещё?
– Спросите у людей, которые подвергают людей хейту. Я лично всегда всех поддерживаю публично людей и никогда никого не подвергаю буллингу. Это прерогатива злых и неуверенных в себе людей. Я счастливый человек, поэтому у меня нет времени и нет желания тратить свою драгоценную жизнь на холивар и написание едкого комментария человеку, которого я даже не знаю лично.
– На вашем имени многие стремятся словить хайп, в прессе постоянно публикуются скандалы с вами. Вас расстраивает несоответствие вашего публичного образа с тем, какой вы являетесь на самом деле?
– Я уже привыкла, что, как принято сейчас говорить, на мне постоянно кто-то «ловит хайп». С этим ничего не могу сделать, пресса с удовольствием пишет о том, как всеми забытые певцы или актёры что-то нелестное говорят обо мне. Уверенные в себе, востребованные артисты всегда заняты в проектах, им некогда говорить что-то плохое о ком-то. Это делают только те, кто ничем не занят и ему хоть как-то нужно напомнить о себе. Умный зритель это понимает и лишь смеётся уже над такими «звёздами» и их высказываниями.
– В вашей песне «Хейт» звучит строчка «Тонны хейта заглушат овации» – это ваш способ справляться с хейтом?
– Да! Почти всё моё творчество основано на реальных событиях. Я пою только о том, что чувствую, о том, что мне важно и о том, что откликается в моем сердце. Да и не только в моем – многие песни люди называют саундтреками их жизней. «Хейт» написан по мотивам ситуации, когда я каталась в шоу «Ледниковый период» в прошлом году и когда я подвергалась страшному буллингу даже со стороны экс-коллег. Мне было сложно и больно как минимум от того, что я каталась со сломанными рёбрами в тайне от своего партнёра и Ильи Авербуха. Мне прям на льду становилось плохо, и я падала в обморок. А хейт все равно продолжался, и я записал трек, который стал ответом всем этим самым злопыхателям. Падать и подниматься – только так!
– Сейчас ваше время. Вы везде. Как вы считаете, в чем секрет вашей популярности?
– На самом деле я много работаю. Вы даже не представляете, сколько всего запланировано в новом году! Уверена, 2022 год будет на 100 процентов моим, потому что я родилась в год тигра.
– Осенью на ТНТ у вас стартовали два проекта – «Звёзды в Африке» и «Бузова на кухне», где вы выступили в роли ведущей. Какие у вас впечатления от работы на них?
– Мне нравятся оба эти формата. В «Звёздах в Африке» я даже испытываю на себе испытания. Вы видели, как я прыгала с воздушного шара с огромной высоты? Я заранее настроилась, что прокричу свою фирменную фразу «Жизнь одна, кайфуйте!», но из-за страха забыла (смеётся). В новом году будет второй сезон и я обязательно что-то экстремальное попробую снова. Шоу «Бузова на кухне» – это сплошной кайф. Мне так нравится учиться готовить у профессиональных поваров, которые имеют премии, кулинарные награды и считаются лучшими не только в России, но и в мире. Кстати, второй сезон шоу также будет. Раз шоу продлили, значит они успешные. И в новом сезоне мы снова все вместе будем готовить и болеть за любимых звёзд в Африке.
– Свой новый альбом вы собирались презентовать в Крокусе. Планировалось грандиозное шоу, которое готовили более 100 человек… Почему шоу перенесли?
– Из-за всей этой сложной ситуации с ковидом мне, действительно, пришлось перенести свое шоу «Вот она я» на 18 июня 2022 года. Оно так же останется в «Крокус Сити Холле», все приобретённые билеты на него действительны. Это будет масштабное шоу, над которым работает огромная международная команда. Три крутых дизайнера шьют мне костюмы. Одни только декорации мне будут выстраивать 3 дня. Такого ещё никто не позволял себе делать из наших артистов. К моему огромному сожалению, такой размах я смогу показать только один раз в год.
– То, что вы ещё играете на театральной сцене, многие узнали благодаря скандалу во МХАТе им. Горького со спектаклем «Чудесный грузин». Но дебют в театре у вас состоялся давно – в 2010 году вы сыграли в «Шикарной свадьбе», также у вас были антрепризные постановки. Планируете ли вы продолжать выступать на театральных подмостках и какие роли вы хотели бы сыграть?
– Да, действительно я уже давно играю в театре и участвовала во многих спектаклях. Сейчас я задействована в постановке «Мужчина нарасхват». Это невероятная комедия, и шутки работают. Проверено – зал всю пьесу хохочет. Кстати, совсем скоро на театральную сцену вернется и самая скандальная постановка года «Чудесный грузин», ожидайте и вы узнаете, где она будет теперь идти.
– Сейчас все подсели на сериалы – удаётся ли вам выкроить время на просмотр?
– Я крайне редко начинаю смотреть сериалы, потому что в итоге не могу уснуть, пока не досмотрю до конца. Мне сериалы противопоказаны. Я готова не спать, не есть, пока не узнаю, чем всё закончится в финале сезона. Так было с сериалом «Бумажный дом». Правда, я недосмотрела пока финальные 5 серий – жду, когда у меня будет свободный вечер. Ещё мне очень понравился сериал «Вражда» с неподражаемыми Джессикой Лэнг и Сьюзан Сарандон. Ещё всем рекомендую «Почему женщины убивают» – оба сезона прекрасны, «Сквозь снег», «Эмили в Париже» (с нетерпением жду второго сезона) и «Самая опасная игра». А вот самый популярный сериал сезона «Игра в кальмара» мне вообще не понравился.
– В «Ёлках» часто происходят судьбоносные события, меняющие планы, представления о себе и даже жизненные парадигмы. Были ли в вашей жизни встречи, которые вас кардинально меняли?
– Для меня все встречи судьбоносные. Каждый человек, которого мы встречаем, нас меняет и приносит в нашу жизнь что-то новое. Дарит нам много эмоций, какими бы они ни были. Это прекрасно. Я вообще люблю общение, люблю интересных людей, новые знакомства. Это всё очень заряжает.
– Мне кажется, «Ёлки» так популярны в том числе, потому что дают надежду на перемены. Каждый новый год мы даём себе обещания – похудеть, выучить итальянский, начать жизнь с чистого листа. Вы тоже связываете новый год с обновлением и обнулением?
– Я бы хотела дать себе с 1 января возможность чуть больше отдыхать, но я знаю, что нарушу это обещание в первый же день нового года – у меня будет концерт. Но ничего, следующее обещание больше отдыхать дам себе с 1 января 2023 года (смеётся).