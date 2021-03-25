Ольга Бузова: «Я не собираюсь тратить свою драгоценную жизнь на хейтеров»

– Осенью на ТНТ у вас стартовали два проекта – «Звёзды в Африке» и «Бузова на кухне», где вы выступили в роли ведущей. Какие у вас впечатления от работы на них?

– Мне нравятся оба эти формата. В «Звёздах в Африке» я даже испытываю на себе испытания. Вы видели, как я прыгала с воздушного шара с огромной высоты? Я заранее настроилась, что прокричу свою фирменную фразу «Жизнь одна, кайфуйте!», но из-за страха забыла (смеётся). В новом году будет второй сезон и я обязательно что-то экстремальное попробую снова. Шоу «Бузова на кухне» – это сплошной кайф. Мне так нравится учиться готовить у профессиональных поваров, которые имеют премии, кулинарные награды и считаются лучшими не только в России, но и в мире. Кстати, второй сезон шоу также будет. Раз шоу продлили, значит они успешные. И в новом сезоне мы снова все вместе будем готовить и болеть за любимых звёзд в Африке.

– Свой новый альбом вы собирались презентовать в Крокусе. Планировалось грандиозное шоу, которое готовили более 100 человек… Почему шоу перенесли?

– Из-за всей этой сложной ситуации с ковидом мне, действительно, пришлось перенести свое шоу «Вот она я» на 18 июня 2022 года. Оно так же останется в «Крокус Сити Холле», все приобретённые билеты на него действительны. Это будет масштабное шоу, над которым работает огромная международная команда. Три крутых дизайнера шьют мне костюмы. Одни только декорации мне будут выстраивать 3 дня. Такого ещё никто не позволял себе делать из наших артистов. К моему огромному сожалению, такой размах я смогу показать только один раз в год.

– То, что вы ещё играете на театральной сцене, многие узнали благодаря скандалу во МХАТе им. Горького со спектаклем «Чудесный грузин». Но дебют в театре у вас состоялся давно – в 2010 году вы сыграли в «Шикарной свадьбе», также у вас были антрепризные постановки. Планируете ли вы продолжать выступать на театральных подмостках и какие роли вы хотели бы сыграть?

– Да, действительно я уже давно играю в театре и участвовала во многих спектаклях. Сейчас я задействована в постановке «Мужчина нарасхват». Это невероятная комедия, и шутки работают. Проверено – зал всю пьесу хохочет. Кстати, совсем скоро на театральную сцену вернется и самая скандальная постановка года «Чудесный грузин», ожидайте и вы узнаете, где она будет теперь идти.

– Сейчас все подсели на сериалы – удаётся ли вам выкроить время на просмотр?

– Я крайне редко начинаю смотреть сериалы, потому что в итоге не могу уснуть, пока не досмотрю до конца. Мне сериалы противопоказаны. Я готова не спать, не есть, пока не узнаю, чем всё закончится в финале сезона. Так было с сериалом «Бумажный дом». Правда, я недосмотрела пока финальные 5 серий – жду, когда у меня будет свободный вечер. Ещё мне очень понравился сериал «Вражда» с неподражаемыми Джессикой Лэнг и Сьюзан Сарандон. Ещё всем рекомендую «Почему женщины убивают» – оба сезона прекрасны, «Сквозь снег», «Эмили в Париже» (с нетерпением жду второго сезона) и «Самая опасная игра». А вот самый популярный сериал сезона «Игра в кальмара» мне вообще не понравился.