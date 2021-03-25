Обзор сериала «И просто так»: секс уже не тот, что раньше
Почему не стоит смотреть продолжение «Секса в большом городе»
Мы любили «Секс в большом городе» за откровенное изображение жизни четырех одиноких женщин в Нью-Йорке. Комедийный сериал выходил с 1998 по 2004 годы и стал феноменом на телевидении. С тех пор по всему миру как грибы растут его экранные клоны о любовных похождениях квартета подруг, но пока ни у кого не получилось повторить успех оригинала. Вдохнуть новую жизнь в любимое шоу выглядело хорошей идей, но что-то пошло не так.
Шоу без Саманты
В кого превратились сексуально раскрепощенные женщины-карьеристки конца 1990-х и начала 2000-х? Спустя 17 лет мы застаем троицу подруг, перешагнувших в следующие главы своей жизни. Секс-обозреватель и икона стиля Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) счастлива в браке с мужчиной своей мечты (Крис Нот), Шарлотта (Кристин Дэвис) стала мамой двух дочерей, а Миранда (Синтия Никсон) собирается учиться в магистратуре.
По привычной формуле подруги встречаются в кафе, чтобы поговорить о своей жизни. В 30+ они обсуждали секс и бойфрендов, в 50+ они обсуждают возраст и детей. Чтобы сделать заказ, им приходится надеть очки для чтения меню. Миранда рассказывает, чего она натерпелась, когда утром наступила на использованный презерватив сына-подростка. Дальше следует бородатая шутка – он наполовину полон, или наполовину пуст? Шарлотта переживает из-за своего возраста, красит волосы в натуральный цвет и советует Миранде вернуть свою рыжую шевелюру.
Не очень изящно на входе обыгрывается главная потеря шоу – актриса Ким Кэтролл отказалась принимать участие в съемках. Поэтому ее героиню отправили в Лондон. Кэрри и Миранда долго объясняют – скорее зрителю, чем себе – почему Саманта их бросила и не отвечает на звонки и сообщения бывших подруг.
Жизнь после 50 – это не сахар и не мед
При просмотре первой серии испытываешь чувство неловкости. Город, который когда-то принадлежал героиням, где они ориентировались, как рыба в воде, больше не их вотчина. Женщины выглядят потерянными и сбитыми с толку, как будто только что переместились во времени из 2000-х и внезапно обнаружили себя в 2021. Почему вдруг этот дивный новый мир застает их врасплох, если подруги никуда не уезжали с Парк-авеню? Вопрос остается подвешенным в воздухе. Видимо, если ты замужем, то, само собой разумеется, ты тут же превращаешься в динозавра в 21 веке, а твое прогрессивное мышление куда-то магическим образом испаряется. Жизнь 50-летних – это разочарования, потери и седина в волосах. Неужели это все, на что мы можем рассчитывать в зрелом возрасте?
Пока сериал был на паузе, облик современности действительно изменился. В 90-х на телевидении считалось совершенно легитимной практикой показывать шоу о четырех белых женщинах. Но в эпоху расового разнообразия и новой этики это больше не комильфо. Создателям многократно прилетало критики и хейта за отсутствие на экране темнокожих артистов, поэтому в версии 2.0 они набрали в свою команду больше афроамериканцев.
И просто так далеко от секса и большого города!
Оригинальный сериал был новаторским благодаря своей сексуальной откровенности. Однако без Саманты никто из подруг больше не занимается сексом, они теперь цисгендерные замужние женщины. Сын Миранды даже называет ее секс-шеймером.
Кэрри записывает подкаст с молодыми коллегами и вдруг выясняется, что она стала ханжой – героиня смущается и нервно хихикает, когда ее спрашивают про мастурбацию. Разве не она вела колонку о сексе, где писала очень личные истории о своей интимной жизни?
Миранда бросила свою работу в сфере корпоративного права и приступила к магистерской программе по правам человека. На первом занятии совершает серию расовых неэтичных оплошностей перед своим афроамериканским профессором, что сразу понятно, скоро они подружатся и к обществу белых подруг присоединится звезда сериала «Утреннее шоу» Карен Питтман.
Другой жанр
!ВНИМАНИЕ СОДЕРЖИТСЯ СПОЙЛЕР ПЕРВОЙ СЕРИИ!
Еще «Секс в большом городе» мы любили за легкость и иронию. У девушек мог быть неудачный день, но все можно было исправить – случайным знакомством с симпатичным парнем, посиделками с подругами за мартини с зелеными оливками или покупкой дизайнерских туфель. С женщинами старшего возраста почему-то такой фокус не удается повторить. В новой версии происходит непоправимое – на руках Кэрри умирает ее мужчина мечты от сердечного приступа после тренировки. Пожалуй, это самая неудачная реклама тренажеров Peloton – после выхода эпизода их акции поползли вниз.
Видимо, долго наблюдать за семейной идиллией скучно, поэтому создатели решили в первой же серии убить мужа. Кроме того, сама сцена сделана крайне плохо с драматической музыкой и избитыми штампами. Легкая комедия сразу превращается в драму.
И просто так они слили культовый сериал!
В пилотной серии Миранда произносит фразу, которая объясняет месседж создателей шоу: «Мы не можем просто оставаться такими, какими были, не так ли? В мире есть более важные проблемы». С этим сложно было бы спорить, если бы героини действительно повзрослели и нашли бы точки соприкосновения с настоящим временем.
Увы, перезагрузка не смогла вернуть магию оригинала. Вроде бы одни и те же ингридиенты, над проектом работал все тот же сценарист и шоураннер Майкл Патрик Кинг. Сериал лишился легкости, юмора и обаяния. Авторы явно собирались выехать на прежних лаврах и ностальгии зрителей. Возможно, как и все телешоу, «Секс в большом городе» – продукт своего времени, который нельзя сыграть на бис в 2021. Во всяком случае, «и просто так»...