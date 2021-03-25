Обзор сериала «И просто так»: секс уже не тот, что раньше

Шоу без Саманты

В кого превратились сексуально раскрепощенные женщины-карьеристки конца 1990-х и начала 2000-х? Спустя 17 лет мы застаем троицу подруг, перешагнувших в следующие главы своей жизни. Секс-обозреватель и икона стиля Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) счастлива в браке с мужчиной своей мечты (Крис Нот), Шарлотта (Кристин Дэвис) стала мамой двух дочерей, а Миранда (Синтия Никсон) собирается учиться в магистратуре.

По привычной формуле подруги встречаются в кафе, чтобы поговорить о своей жизни. В 30+ они обсуждали секс и бойфрендов, в 50+ они обсуждают возраст и детей. Чтобы сделать заказ, им приходится надеть очки для чтения меню. Миранда рассказывает, чего она натерпелась, когда утром наступила на использованный презерватив сына-подростка. Дальше следует бородатая шутка – он наполовину полон, или наполовину пуст? Шарлотта переживает из-за своего возраста, красит волосы в натуральный цвет и советует Миранде вернуть свою рыжую шевелюру.

Не очень изящно на входе обыгрывается главная потеря шоу – актриса Ким Кэтролл отказалась принимать участие в съемках. Поэтому ее героиню отправили в Лондон. Кэрри и Миранда долго объясняют – скорее зрителю, чем себе – почему Саманта их бросила и не отвечает на звонки и сообщения бывших подруг.