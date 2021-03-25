Кто заменит Градского в шоу Голос: три вероятных преемника

Источник NEWS.ru рассказал, кого создатели проекта рассматривают на роль нового ведущего шоу "Голос" вместо умершего Александра Градского.

Первым в списке претендентов называют сына певца - Даниила. Он уже снимался в проекте как участник шоу, но при отборе отец не повернулся, чтобы проголосовать за него. Даниле Градскому 40 лет, и он бы органично влился в новую роль: даже фамилию менять не пришлось бы.

Второй вариант тоже необычный: в кресле Градского останется... он сам. Но не лично, конечно, а в виде голограммы музыканта, которую создадут с помощью лазерного проектора. Эта технология в последнее время все чаще используется в шоу-бизнесе и на ТВ. Отечественные и иностранные продюсеры таким образом уже "воскрешали" Людмилу Гурченко и Уитни Хьюстон. Весной 2022 года по такой же схеме пройдет виртуальный концерт группы ABBA - на сцене вместо музыкантов будут выступать их голограммы.

Третий и самый вероятный, по мнению источника, вариант состоит в том, что кресло Александра Градского останется пустым - как напоминание о певце и символ его незримого присутствия. Участники команды Градского при таком сценарии, скорее всего, разойдутся по другим наставникам: сейчас в шоу это Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин.

Уже известно, что окончательное решение будет принимать правообладатель — голландская компания Talpa Media, по лицензии которой Первый канал снимает проект.