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«В раю мест нет»: кое-что сильнее мистики

Выходит новый сериал с Екатериной Вилковой и Анной Старшенбаум

Фото: кадр из фильма "В раю мест нет"

Один из главных вопросов, которым задаются футурологи и писатели-фантасты в контексте перемещений во времени, - можно ли, отправившись заново в прошлое, повлиять на будущее. Сериал «В раю мест нет» - скорее про это, чем про мистику, которая, вроде бы, в центре сюжета.

К мистике могут быть вопросы: на первый взгляд тут всё натянуто, наивно, не очень убедительно. Но с развитием сюжета понимаешь: для создателей сериала это попросту не главное. Главное — драма, которая постигла главных героев в недалёком прошлом.

Смогут ли они изменить свою жизнь? Можно ли сделать больно своим близким, сохранив им жизнь? За странным событием в виде непонятного свечения в лесу мы видим судьбы близких: мужей, жён, детей, любовников и пытаемся понять, всё ли правильно мы сделали в жизни. И можно ли вообще всё сделать правильно. В ролях Екатерина Вилкова, Анна Старшенбаум, Артём Ткаченко, Антон Васильев.

С 16 декабря. KION

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