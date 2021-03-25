"P.S. Ути-ути-ути": В Сети появился последний фильм Сергея Соловьева об однополой любви

Историю короткометражной картины придумали студентки актерско-режиссерской мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе Стася Венкова и Настя Теплинская, которые сами и сыграли в фильме. Сергей Александрович появляется в эпизоде в роли смешного и мудрого рыбака-философа. Музыку к фильму написала дочь режиссера композитор Анна Друбич.

По сюжету Николь встречает на пруду странную девушку Милу. В этой необычайно поэтической и нежной ленте героини открывают мистические тайны этого места и неожиданно понимают, что именно сейчас они очень нужны друг другу. Это трогательное авторское высказывание о поэзии и красоте каждого мгновения жизни.

Мировая премьера "P.S. Ути-ути-ути" состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме. В октябре 2020 года 15-минутная картина стала фильмом закрытия фестиваля студенческого кино "Святая Анна". Дебютантку Стасю Венкову наградили специальным призом "Мосфильма" с формулировкой "За смелость работы с мэтром и дерзкий результат и медалью имени Сергея Эйзенштейна.

Короткометражка с сегодняшнего дня доступна на Cool Play бесплатно.