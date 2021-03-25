Искусство молодых: 5 нежных фильмов Сергея Соловьева

2. «Асса», 1988

Этот фильм первым в перестройку принес весть перемен – серьги в пакетах в ушах, очки без стекол, надувной удав, постер Ника Кейва на стене, «коммуникейшн-тьюб» как предсказание эры соцсетей. В этой картине Соловьев вообще много чего предсказал (или ввел в моду?). Впервые явил миру героя нового поколения – циничного Крымова, которого сыграл Станислав Говорухин, а затем этот образ «нового русского» растиражировался в кино 90-х. Сюжет снова строится вокруг любовного треугольника. Влиятельному 44-летнему Крымову противостоит мальчишка Бананан не-от-мира-сего, который карты богатства своего соперника-«старика Козлодоева» кроет своими чудачествами.

В картине во всей красе предстает питерский богемный андеграунд. На роль Бананана Соловьев рассматривал Бориса Гребенщикова, но БГ предложил вместо себя художника Сергея Бугаева (Африку). Зато многие впервые услышали песню «Город золотой» группы «Аквариум» именно в этой картине – в незабываемой сцене проезда на канатной дороге. Известно, что режиссер задумывал «Ассу» как индийское кино, но вместо стандартного болливудского хэппи-энда получился Виктор Цой, который требовал перемен, чтобы в будущем у подобной лавстори непременно был счастливый конец.

Трилогию продолжают «Черная роза – эмблема печали» и «Дом под звездным небом». А в 2009 году вышло продолжение «2-АССА-2».