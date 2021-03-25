Искусство молодых: 5 нежных фильмов Сергея Соловьева
Любовные треугольники, театр абсурда и подрезанные крылья – как мэтру удавалось снимать актуальное кино, которое не стареет
Вчера не стало Сергея Соловьева. Главный жизнелюб российского кино снимал грустные фильмы без хэппи-энда. Но в этих перипетиях любовных треугольников зрители легко узнавали себя, а в театре абсурда – свое время. По его фильмографии можно изучать краткий курс истории нашей страны. Хотя в его творчестве нет работ на злобу дня, всегда разговор о вечном – как проживать жизнь во всей ее полноте и о метафизике любви. Что стоит пересмотреть у мэтра российского кино, открывшего Татьяну Друбич и секрет вечной молодости?
1. «Сто дней после детства», 1975
Главные герои поэтического фильма о воспитании чувств – подростки 14–15 лет. В последнее лето детства Митя Лопухин перерос «Димочку» и требует обращаться к нему «Митя». Тут сразу вспоминается классика жанра – «Митина любовь» Ивана Бунина. На этом любовь к русской литературе не заканчивается: в инициалах «М. Л.» можно угадать любимого поэта главного героя, которому он подражает, – Михаила Лермонтова. Соловьеву удается точно передать наивность и трогательность первой большой любви подростков: чтобы добавить себе ореол загадочности, Митя просит друга загипсовать себе ногу, а когда уличает соперника в подлости – обливает его вишневым компотом. Фильм рисует коллективный портрет поколения 70-х, которое живет одновременно в двух реальностях: для проформы молодежь четко соблюдает распорядок пионерлагеря, ходит строем, ни шага в сторону, а в душе они остаются свободолюбивыми бунтарями и хулиганами.
Эта картина – первая часть трилогии, которую продолжают «Спасатель» и «Наследница по прямой». На экранах впервые появилась 14-летняя Татьяна Друбич, ставшая впоследствии главной музой Сергея Александровича.
2. «Асса», 1988
Этот фильм первым в перестройку принес весть перемен – серьги в пакетах в ушах, очки без стекол, надувной удав, постер Ника Кейва на стене, «коммуникейшн-тьюб» как предсказание эры соцсетей. В этой картине Соловьев вообще много чего предсказал (или ввел в моду?). Впервые явил миру героя нового поколения – циничного Крымова, которого сыграл Станислав Говорухин, а затем этот образ «нового русского» растиражировался в кино 90-х. Сюжет снова строится вокруг любовного треугольника. Влиятельному 44-летнему Крымову противостоит мальчишка Бананан не-от-мира-сего, который карты богатства своего соперника-«старика Козлодоева» кроет своими чудачествами.
В картине во всей красе предстает питерский богемный андеграунд. На роль Бананана Соловьев рассматривал Бориса Гребенщикова, но БГ предложил вместо себя художника Сергея Бугаева (Африку). Зато многие впервые услышали песню «Город золотой» группы «Аквариум» именно в этой картине – в незабываемой сцене проезда на канатной дороге. Известно, что режиссер задумывал «Ассу» как индийское кино, но вместо стандартного болливудского хэппи-энда получился Виктор Цой, который требовал перемен, чтобы в будущем у подобной лавстори непременно был счастливый конец.
Трилогию продолжают «Черная роза – эмблема печали» и «Дом под звездным небом». А в 2009 году вышло продолжение «2-АССА-2».
3. «Нежный возраст», 2000
Сценарий картины о потерянном поколении после развала Советского Союза Соловьев писал со своим сыном Дмитрием, который также сыграл роль главного героя Вани Громова. По сюжету фильма он сидит перед психиатром после травмы головы и вспоминает свою жизнь: детство при Брежневе, потеря невинности при Горбачеве, потеря адекватности и тотальное насилие эпохи лихих 90-х, чеченская война, одноклассницы, ушедшие на панель, а любимая девушка эмигрировала в Париж. Жизнь всех потрепала, пообрезала крылья. У режиссера всегда находятся точные метафоры о свободе и ограничениях, которые удивительно созвучны нашему времени, когда на территории искусства все больше появляется запретов. Так, в зоопарке Ваня спрашивает: «А почему птицы отсюда не улетают на зиму?» – «У них крылья подрезаны. Варварство, конечно. Но иначе их тут ничем не удержишь».
4. «Анна Каренина», 2008
При необъяснимой творческой страсти режиссера к любовным треугольникам и щемяще-трагическим историям любви, выглядит логично и даже закономерно, что Сергей Александрович обратился к главному тексту русской прозы на эту тему. Экранизацию «Анны Карениной» режиссер задумывал как заключительную часть трилогии «Асса». Но 15 лет не мог найти финансирование на масштабную историческую эпопею. В результате фильм стал частью двулогии вместе с картиной «2-АССА-2».
Роль 28-летней Карениной исполнила Татьяна Друбич, которой на момент съемок уже было около 50 лет. Изначально режиссер задумывал на эту роль Ирину Метлицкую, но в 1997 году актриса скоропостижно скончалась. Вронский в исполнении Ярослава Бойко многих разочаровал. Картина стала одной из последний работ Александра Абдулова (Стива Облонский) и Олега Янковского (Алексей Каренин). Самой удачной оказалась роль Сергея Гармаша, который сыграл Левина, отсылающего к образу Толстого. Ответственный и хозяйственный, Константин Левин – полная противоположность инфантильным и талантливым бездельникам с горячими сердцами, о которых Сергей Александрович снимал все свои картины.
5. «Ке-ды», 2016
Перед уходом в армию призывник Саня по кличке Джаггер собирается купить дорогие кеды, чтобы хоть что-то ждало его на гражданке 100 дней до приказа. Но в итоге встречает парикмахершу Амиру и проводит с ней оставшееся время до призыва. Героиня Аглаи Шиловской сдала 9-летнего сына-аутиста в детдом. И вообще инфантильная и дурашливая молодая мама нестандартно мыслит. В детстве она недочитала «Дети капитана Гранта», но и не хочет знать, чем все закончился роман Жюля Верна, по ее мнению, в этой незавершенности есть много вариантов развития событий, пространства для фантазии – все может обернуться чем угодно. В то время, как в финале книги содержится однозначный и категоричный ответ – дети либо нашли папу, либо нет.
Режиссер остался верен своей традиции приглашать в кино музыкантов. На этот раз у него снялся рэпер Баста, сыгравший роль военкома.