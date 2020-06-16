Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Создателя и худрука «Школы современной пьесы» «Собеседник» поймал буквально на трапе самолёта. Кажется, в самолёте, поезде или машине он бывает чаще, чем дома на диване.

– Откуда вы прилетели на этот раз, Иосиф Леонидович?

– Из прекрасного Дагестана, из Махачкалы. Там студенты моей режиссёрской мастерской в ГИТИСе показывали два спектакля и, кстати, сразу же получили предложение их ставить. Естественно, я не мог не полететь вместе с ними. Сейчас дам вам интервью, потом посмотрю фильм, который обещал авторам посмотреть, с утра пораньше – в театр и весь день буду работать, а поздно вечером у меня передача на «Эхе Москвы» «Иосиф и его байки», потом сразу еду во Владимир, где у нас в филиале будет спектакль «Бешеный хворост», и утром – домой. И так всегда. Студенты, спектакли, гастроли, мастер-классы. Сдал недавно в издательство огромный двухтомник – учебник, который я писал более 20 лет. Он называется «Во всём виноват режиссёр». У меня довольно часто выходят самые разные книги, но это книжка для меня принципиально важна.

– Мне сейчас кажется, что вы и сами в изумлении от того, какой вы перпетуум-мобиле. Вы много где бываете – не боитесь новой заразы? Или вы просто отмахнулись от неё?

– Вы совершенно правы. Отмахнулся. Я, конечно, всё время в маске, я и переболел, и сделал прививку, сделаю и ещё, как только понадобится. Я не понимаю людей, которые по поводу прививки ломают копья, выдумывая какое-то мракобесное чипирование...

У меня реально очень много работы и мне очень нравится моя загруженная жизнь – это такое счастье. Огорчает одно – что мне много лет и придётся всё-таки прилечь под камешек. Поскольку я совершенно не верю, что я поднимусь на какие-то небеса, то понимаю, что лягу рядом с мамой и папой на маленьком сельском кладбище недалеко от нашего загородного дома. И огорчает меня не то, что я там окажусь, а то, что уже мало времени осталось.

Я не религиозный человек, и сознание того, что на небесах мне ничего не обещано, возможно, даже помогает мне жить, потому что повышает ценность этой жизни в моих глазах. Так что пока у меня есть дела и предназначение, буду жить. Была у меня ситуация, когда мне объявили, что я умру через полтора-два месяца. И я счастлив, что меня пока пронесло. Вот уже 4 года прошло с тех пор, и пока тьфу-тьфу, и я успеваю ещё многое сделать. И мне это очень нравится. А там как пойдёт. На страхи и переживания у меня просто нет времени.

– Может, это и ваш одесский ген сказывается? Вы же человек Одессы, родились там.

– Может быть! Да! Кстати, в январе сдам книжку об Одессе в одно очень крупное издательство на Украине. И эту книжку я пишу на украинском языке сам. Представляете? Я добре розумію українську мову. – И дальше Иосиф Леонидович азартно произносит длинную цветистую фразу на украинском языке. – Я школу окончил на Украине и свободно говорю по-украински. И мне это так нравится! И потом, мне кажется сегодня это очень красиво.