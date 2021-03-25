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Елена Проклова: Мне жаль, если правда причиняет семье Табакова больше боли, чем его прошлое поведение

«Собеседник» расспросил актрису поподробнее и о ситуации с Табаковым, и об обвинениях со стороны Рудинштейна

Фото: Global Look Press

Рассказ Елены Прокловой о близких отношениях с Олегом Табаковым, которые возникли, когда она была подростком, обернулся для неё многосерийным хейтом.

Всплыло заявление недавно скончавшегося Марка Рудинштейна: «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой!»

— Меня не трогают пересуды и ковыряние в моей личной жизни и в моих «грехах»! Уже все оценки мной лично расставлены: что было правильно, а что неправильно. 

Иногда меня по-женски захлестывает эмоциональность, но я эту личную историю рассказывала не просто для того, чтобы рассказать. Мысль была другая — о том, что нужно не стыдиться того, что с тобой происходит в жизни, а открыто говорить об этом. И мне кажется, что сегодняшнее время даёт возможность исправлять, то что устроено плохо. 

— Ну а что вы хотели исправить в этом конкретном случае, когда говорили о харассменте со стороны Олега Табакова? Которого к моменту вашего признания уже не было на этом свете. И поэтому исправить уже ничего невозможно. 

— А если бы он был жив, разве можно было бы что-то исправить? Это бы просто испортило его последние дни здесь. И говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом. Но у нас, как всегда, ягнёнок виноват. 

— Но тем не менее на вас набросились с тем упрёком, что вы причинили боль семье Олега Павловича. Его вдове и его детям. 

— Мне очень жаль, если правда им причиняет большую боль, чем поведение, чем сам факт. Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит — это, конечно, проблема для семьи. Более того, скажу, что я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов. И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких- то одного, двух или трёх моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему. И потом, покажите мне — где тут ангелы? 

Мы вообще слишком много врём себе, врём о природе человека. А зачем? Так устроено, что юное женское тело для мужчины очень важно. Ну почему тогда надо врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует». Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и её не решить запретом. 

— А как её решать? 

— А это следующий вопрос. Решить это в одночасье невозможно. И моей жизни на это решение не хватит. Но имеет смысл хотя бы поднять вопрос и начать размышлять на тему тему вранья в обществе. Этим должны заниматься психологи, антропологи и социологи — сделать так, чтобы и мужчина мог существовать так, как природа его создала, и женщина имела бы право не быть жертвой. И между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие.

— Елена, вы всю жизнь носили титул секс-бомбы. Вот вам и достаётся. 

— Забавно. При том, что я не ставила секс во главу угла своей жизни. Может быть поэтому мои отношения с мужчинами всегда были такими объёмными. Секс для меня — космическое, божественные единение, и может, у меня это как-то больше, полнее, чем у других могло проявляться. Но я знаю точно, что мои партнёры всегда были влюблены не только в моё тело. 

— Любопытно, что на вас набросились в основном женщины. Мужчины как-то заинтересованно промолчали. 

— За исключением Марка Рудинштейна, доброго человека, который ни о ком доброго слова в своей жизни не сказал. Я не знаю откуда он брал всё то, о чем говорил. Я его раз десять, может, видела в своей жизни, на каких-то фестивалях. «Здрасьте» — «Здрасьте». «Как вы прекрасно выглядите!» — «Спасибо» — «Я всегда вами любуюсь». И это всё. И зачем я буду реагировать и оправдываться, тем более что человека уже нет. Более того, знаете, вот этот комплекс маленьких мужчин — а я очень часто, к сожалению, с этим сталкивалась, — когда ну тебя смотрят снизу и что-то такое невнятное лепечут. Что-то там такое у них происходит. Жалко их и всё. Это как лиса и виноград. 

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