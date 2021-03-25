Книжная новинка. «Через пять лет»: переучиться жить, достряпав за автора

В глобальном смысле книга напоминает детскую рабочую тетрадь, где нужно вставить подходящее по смыслу слово вместо прочерка. Только Сёрл напротив — предлагает дописать не слово, а состряпать всё предложение, зная его первую и последнюю фразы. Вот ты знаешь начало — помолвленная девушка видит себя во сне вместе с другим мужчиной; вот ты понимаешь конец — это явно произойдет. Остальное же скрыто за массой лишних букв.

Все то и дело бессвязно о чём-то друг с другом толкуют, щеголяют в моднейших шмотках и вкушают ломовейший харч, но тем самым лишь сильнее рассеивают суть и препятствуют попыткам сфокусировать размытую картину. В конечном итоге читатель словно бы должен сам разобраться, почему героиня вдруг поняла, что хочет другого будущего. Почему между ней и её мужчинами происходят те самые судьбоносные переломы. Как на самом деле отсвечивают в настоящем флэшбеки из детства. Почему мать-кукушка на самом деле вовсе не кукушка. И так далее…

В целом возникает ощущение, словно бы Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» переборщила с кофе и вместо одного вечера просидела за компьютером неотрывно дня три, выдав вместо привычной колонки целую книгу — и так и выкатила её в релиз, не перечитывая. Кто-то назовёт такой нарратив загадочным неведением или шансом на расширение креативности — возможно. Кто-то увидит в этом полностью гамлетовские вопросы о том, следует ли целиком положиться на жизнь и её непредсказуемость и дать нитям жизни самим ткать гобелен судьбы — пускай. (Не зря же у романа столько эпиграфов, что и одной страницы не хватило!). Однако такое умственное задание — по-другом это и не назовёшь — всё же должно иметь свои разумные рамки. Иначе на кой тогда автор, если все смысловые узелки приходится довязывать за него.

Но всё же как минимум одно преимущество книги отрицать нельзя — после неё очень хочется жить: ярче, искреннее, полнее, свободнее…