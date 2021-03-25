Умер певец Винсенте Фернандес. Мексика прощается с кумиром

12 декабря умер Висенте Фернандес Гомес. Кумир Мексики, исполнитель мексиканской народной музыки ранчера скончался в возрасте 81 года. Сообщение об этом разместили в блоге артиста в Instagram.

Его первые хиты появились в 1966 году. Он записал более 100 альбомов. Более 50 миллионов копий было продано по всему миру. Его творчество было отмечено звездой на «Алее славы» в Голливуде. Три премии Grammy. Восемь премий Latin Grammy Awards и четырнадцать наград Lo Nuestro. Фернандес снялся в более 30 кинолентах.

Висенте Фернандес посвятил жизнь служению своему народу. Об этом он писал в своем блоге в Instagram: