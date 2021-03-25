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Умер певец Винсенте Фернандес. Мексика прощается с кумиром

Исполнитель народной музыки всю жизнь стремился «сделать мой народ счастливым»

Фото: instagram.com/_vicentefdez

12 декабря умер Висенте Фернандес Гомес. Кумир Мексики, исполнитель мексиканской народной музыки ранчера скончался в возрасте 81 года. Сообщение об этом разместили в блоге артиста в Instagram.

Его первые хиты появились в 1966 году. Он записал более 100 альбомов. Более 50 миллионов копий было продано по всему миру. Его творчество было отмечено звездой на «Алее славы» в Голливуде. Три премии Grammy. Восемь премий Latin Grammy Awards и четырнадцать наград Lo Nuestro. Фернандес снялся в более 30 кинолентах.

Висенте Фернандес посвятил жизнь служению своему народу. Об этом он писал в своем блоге в Instagram: 

Пение никогда не было работой, это была обязанность, которую Бог доверил мне сделать мой народ счастливым. Спасибо, дорогие мои.
- Висенте Фернандес

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, федеральные министры, спикер сената и столичный градоначальник принесли свои соболезнования родным и близким певца.

Прощание с королем музыки ранчера Висенте Фернандесом пройдет в столичном Дворце изящных искусств. 

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