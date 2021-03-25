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Вчера, в 21:05

«Серёжа написал письмо Хрущёву и получил ответ», – вспоминает Шахиджанян о Соловьёве

13 декабря на 78-м году жизни ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв. Не выдержало сердце. Журналист, писатель и психолог Владимир Шахиджанян, который знал Сергея Александровича с детства, поделился с «Собеседником» воспоминаниями

Фото: Global Look Press

– Я тогда руководил студией, которая называлась «Юный кинематографист», где занимались известные в будущем фотограф Валера Плотников, режиссёры Лев Додин, Саша Стефанович, Серёжа Соловьёв и другие. Они были школьниками. Вот с тех пор мы знакомы. Одно время тепло, – до и во время учёбы Соловьёва во ВГИКе, а потом так, просто здоровались.

Серёжа был замечательным пионером, прекрасным комсомольцем, а вот коммунистом, по-моему, не был. Он всегда рвался к начальникам, к руководству. Не случайно именно Сергей в своё время сопровождал Бориса Ельцина во время его предвыборной кампании «Голосуй, а то проиграешь»…

Соловьёв был отчаянным и наивным мальчиком. Написал письмо в Центральный комитет Коммунистической партии:

«Мы юные кинематографисты хотим заниматься кино. Давайте сделаем студию…»

И, как ни странно, это письмо попало к Первому секретарю Никите Сергеевичу Хрущёву, который и сказал: «Ну, почему бы и не помочь!» Директору киностудии «Ленфильм» Киселёву, а мы тогда жили в Ленинграде, пришло из Комитета письмо. Киселёв взял под козырёк, и нам выделили студию.

Помню, мы готовились к съёмкам фильма «Бронзовая птица». Но так и не сняли. Студия просуществовала полтора года.

Серёжа – низенького роста, милый, обаятельный, приятный, смешливый, говорливый – всегда был настроен оптимистично. Затем поступил во ВГИК. Интересная история: ведь он сдал экзамены на «тройки» и «двойки», по идее его не должны были взять. Но руководитель курса Михаил Ромм все-таки поговорил потом с Соловьёвым ещё раз, присмотрелся и… исправил его оценки на «пятёрки». Потом наши дороги разошлись. В последний раз мы виделись пару лет назад. Я пришёл к нему в мастерскую, думал, поговорим, вспомним многое, но не получилось. Соловьёв разрывался: он постоянно был в движении и в общении. Мне кажется, он не сделал и десятую часть того, о чем мечтал, не успел. 

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