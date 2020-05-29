Памяти Сергея Соловьева. Репортаж «Собеседника» по местам съёмок фильма «Асса».

Несмотря на свою свирепость, охранник предложил мне пройти в зал ресторана – тот самый, где и снимали знаменитую сцену с Башировым. Я обнаружила, что бассейн заменили. Новый оказался значительно меньше прежнего. В таком уж точно не покупаешься. Подошла к музыканту, который готовился к своему вечернему выступлению в ресторане.

- Когда снимали фильм, я был ещё школьником, - начал собеседник. – Тогда было модно среди ялтинцев принимать участие в массовках. Платили за это хорошие деньги – чуть ли не по 10 рублей за смену. Мои родители тогда за рабочий день получали всего три рубля.

Я в массовке не снимался, мне рассказывали другие ялтинцы, что режиссёру Соловьёву сначала не нравилась снежная погода, но он все равно решил снимать. Для Ялты вообще снег – большая редкость, а в тот год весь город просто засыпало. Кстати, в то время в Ялте были очень сильные музыканты. Тут для них условия работы были лучше, чем в Москве. В Ялту было не пробиться. Сейчас все по-другому. Да и киностудию нашу забросили. А она была одной из самых сильных в СССР.