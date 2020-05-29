Памяти Сергея Соловьева. Репортаж «Собеседника» по местам съёмок фильма «Асса».
Режиссера и съемочную группу ялтинцы вспоминают до сих пор.
Вся страна скорбит. На 78-м году жизни скончался режиссёр Сергей Соловьёв. Одним из главных фильмов в его карьере стала «Асса», премьера которой состоялась почти 35 лет назад. Картина стала символом эпохи перестройки, в ней Виктор Цой впервые спел свою знаменитую песню «Перемен!».
Наряду с известным уже Станиславом Говорухиным, в картине снялась юная жена режиссёра Татьяна Друбич (Алика), студент режиссёрского факультета ВГИКа Александр Баширов (Шурик Бабакин), художник Сергей Бугаев (мальчик Бананан) и многие другие. Основная часть фильма снималась в Ялте. Корреспондент «Собеседника» этим летом побывала в самых знаковых местах.
Начала я прогулку с дворика, в котором жил главный герой – мальчик Бананан. По сюжету, юноша обитал в самом центре города – на набережной имени Ленина, что давало возможность им с мамой сдавать жильё туристам. Саму квартиру Бананана снимали в Москве, а вот фасад, запечатлённый в фильме, действительно находится на набережной Ялты.
Найти тот самый дворик стоило немалых усилий. Но когда я его отыскала, обнаружила, что тут мало что изменилось. Осталось большинство захудалых построек, те самые лестницы и почтовые ящики, мимо которых проходили герои Друбич и Бугаева.
- Из нового – появилась у нас тут мини-гостиница, - говорит местная жительница. – Многие туристы и не подозревают, что тут снимали кадры «Ассы», ну а мы, конечно, этим гордимся.
Выйдя из живописного дворика Бананана, я направилась к одной из главных визитных карточек фильма – канатной дороге «Ялта – Горка». Через пять минут я уже была на месте. Стоит отметить, что до съёмок эта «канатка» не пользовалась большой популярностью. Но после выхода картины стала обязательным «аттракционом» для каждого уважающего себя туриста.
- Плохо, что цены высокие на это удовольствие, - жаловались туристы в очереди, в которой я стояла, чтобы прокатиться. – В прошлом году билет на одного человека в обе стороны стоил 800 рублей. В этом снизили стоимость до 500, так как люди возмущались. Но все равно для расстояния в 600 метров, эта сумма неоправданная.
Кабины со времён съёмок «Ассы» видоизменены, однако, вид на Ялту из них остался по-прежнему захватывающим и живописным. Пейзажи практически не поменялись. Во время подъёма в голове подсознательно напеваешь песню «Город золотой» группы «Аквариум».
- В период съёмок на этой канатной дороге перекаталась вся съёмочная группа и даже сам Виктор Цой, - услышала я от работников.
Совершив увлекательное мини-путешествие, я направилась в президент-отель «Таврида». Именно тут проходили съёмки сцен в ресторане. В том числе и той, где лже-майора ВВС Шурика Бабакина толкают в бассейн из-за приставаний к даме.
- Когда снимали фильм, «Таврида» была не гостиницей, а общежитием, - вспоминает жительница Ялты Надежда. – Я жила тут с маленьким сыном. Во время киносъёмок жителей просили по возможности уходить гулять. Какой именно фильм снимали, мы тогда не знали. Утром я увидела только, что кто-то из актёров был в военной форме. Подумала, что фильм про войну.
Когда мы уходили на прогулку, я видела, как снимали сцену у бассейна. Одного из артистов (как позже выяснилось, это был Александр Баширов), толкали в воду, он был весь мокрый. Вечером, когда мы с ребёнком вернулись домой, съёмки ещё продолжались. И, как оказалось, снимали всё ту же самую сцену. Страшно и подумать, сколько раз Баширову пришлось окунаться в этот бассейн.
На входе «Тавриды» я встретила пожилого дяденьку-охранника. Попросила его рассказать мне что-то про съёмки «Ассы», но в ответ услышала не совсем то, что хотела.
- Все меня спрашивают тут про этого Цоя. Надоело уже, - произнёс работник отеля. – Вы лучше спросите о других выдающихся личностях, которые тут когда-то проживали. Отель построен в 1875 году, тут бывала даже царская семья. А еще, приезжали сюда такие личности, как Антон Чехов, Константин Станиславский, Владимир Маяковский и многие другие. Вы лучше о них у меня спросите!
Несмотря на свою свирепость, охранник предложил мне пройти в зал ресторана – тот самый, где и снимали знаменитую сцену с Башировым. Я обнаружила, что бассейн заменили. Новый оказался значительно меньше прежнего. В таком уж точно не покупаешься. Подошла к музыканту, который готовился к своему вечернему выступлению в ресторане.
- Когда снимали фильм, я был ещё школьником, - начал собеседник. – Тогда было модно среди ялтинцев принимать участие в массовках. Платили за это хорошие деньги – чуть ли не по 10 рублей за смену. Мои родители тогда за рабочий день получали всего три рубля.
Я в массовке не снимался, мне рассказывали другие ялтинцы, что режиссёру Соловьёву сначала не нравилась снежная погода, но он все равно решил снимать. Для Ялты вообще снег – большая редкость, а в тот год весь город просто засыпало. Кстати, в то время в Ялте были очень сильные музыканты. Тут для них условия работы были лучше, чем в Москве. В Ялту было не пробиться. Сейчас все по-другому. Да и киностудию нашу забросили. А она была одной из самых сильных в СССР.
- В сцене, где Крымов и Бананан купаются в море, прямо на воде лежит «снег», - вспоминает уже другой ялтинец, тоже Александр. – Я всю жизнь проработал моряком, капитаном. Могу вам точно сказать, что настоящий снег никогда на поверхности моря так не лежит, он сразу тает. Киношники явно использовали специальную пену в этой сцене. А ещё мне рассказывали, что название «Асса» - это часть слова «Массандра». Массандра – это район Ялты, мимо которого проезжала группа фильма и на табличке в окне они увидели только часть слово «…асса…».
Побывала я также и в гостинице «Ореанда», где в номере 302 жили Крымов (Станислав Говорухин) и Алика, а в конце картины героиня Друбич убивает своего «папика». Кстати, говорят, что начальство отеля сначала отказало Сергею Соловьёву в съёмках, но потом тот написал телеграмму самому Михаилу Горбачёву, после чего вопрос был улажен.
Само здание было построено в 1907-м году. В 2001-м была проведена реконструкция, но радикально изменён был лишь интерьер, фасад остался прежним. Кстати, теплоход «Константин Паустовский», на котором ходили в море герои фильма, до сих пор совершает прогулки из Ялты в Симеиз и к Ласточкиному гнезду.
От «Ореанды» я побрела искать переулок, в котором герой Говорухина отрывался от погони. Обнаружила я его на улице Кирова, 66. Мало что изменилось и там. Разве что, в старом многоквартирном доме теперь стоят стеклопакеты. На этом моя прогулка завершилась.