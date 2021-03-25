«Ирония» – не «Один дома», а ёлка – не кактус! Антон Долин объяснил, почему вся страна смотрит киностарьё на Новый год

– У людей Новый год и Рождество ассоциируются с традициями, с семьёй, с детством. Им хочется возвращаться в прошлое. И так ведь во всем мире. В Чехии (и не только!) все на Новый год смотрят «Три орешка для Золушки». А в Америке есть «Чудо на 34 улице», замечательный фильм, который люди обязательно смотрят на Рождество.

Это всё вопрос традиций. Мы же не удивляемся тому, что люди каждый Новый год наряжают ёлку. И не бывает такого, что сегодня ёлка, а через год пальма, а через два года кактус. Всегда – ёлка и обычно одни и те же доставшиеся от бабушки и дедушки игрушки. И меню чаще всего одно и то же. Есть экспериментаторы, но их меньшинство.

То же самое касается кино и телевизора. Само смотрение телевизора – это очень старомодное времяпрепровождение, но если уж люди его смотрят, то, конечно, они стараются смотреть то, что смотрели когда-то, что вызывает у них ностальгические чувства. Часто это музыкальные фильмы, потому что музыка действует на сентиментальные чувства гораздо более непосредственно, чем кино диалоговое. Так что ничего особенного это о России нам не сообщает.

– Ёлка ёлкой, но советские новогодние фильмы зритель знает наизусть! Скулы же сводит от скуки. Есть куча кино в интернете, есть YouTube, есть куча всяких развлечений.

– Люди иногда потребляют культуру, потому что они хотят узнать что-то новое, но чаще они её потребляют, чтобы испытать то что уже испытывали. Это даёт ощущение надёжности. Эта потребность особенно ощущается в праздник.

– Это ещё ладно, но почему не посмотреть что-то хитовое голливудское, а не унылую «Иронию»?

– Потому что в детстве абсолютного большинства взрослых людей, как в моем, а мне 45 лет, никаких голливудских фильмов не существовало. Это был жуткий раритет. А есть люди старше. А есть наши дети, которых мы воспитывали, показывая то, что сами любили в детстве. Должны ещё пара поколений вырасти для того, чтобы «Один дома» занял то же самое место, которое занимает у большинства «Ирония судьбы».

– То есть вы хотите сказать, что это никак не связано с качеством именно российского кино?

– Нет. Конечно, нет.

– Тогда почему люди не смотрят по телеку эти самые пресловутые «Ёлки»?

– Смотрят. Но в кино. Самый хлебный период для российского проката – это новогодние каникулы. Русские фильмы давным-давно оккупировали этот период. Эти десять дней в кино идёт только российское кино. И все его смотрят. Все, кто выбирается из дома и идёт в кинотеатр, они идут именно на новое российское кино. И потом, людям практически нечем заняться эти десять дней, а границы, многие, закрыты. Да и деньги к Новому году у людей кончаются.

Так что кино – это самое доступное развлечение. Поэтому, кстати, российские кинопроизводители пользуются этим и выпускают в прокат именно российское кино. И часто те компании, которые являются прокатчиками западных фильмов, они на Новый год стараются выпускать как раз российское кино.