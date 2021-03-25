3 лучших романа года по версии «Большой книги» – о чем они и стоит ли их читать
В финале самой престижной отечественной литературной премии оказались книги про ужасы сталинских репрессий, о гонениях за антикоррупционные расследования и о недооцененном русском классике.
В прошлый четверг в Доме Пашкова объявили победителей Национальной литературной премии «Большая книга». Ее генеральный директор Георгий Урушадзе разместил на Фейсбуке протокол итогового голосования Большого жюри. «Разница между первым и вторым местом – два голоса», – такими словами он подписал фотографию.
В финале "Большой книги" оказались книги про сталинские репрессии, о греколюбцах и байопик о Николае Лескове. «Собеседник» выясняет, за что наградили писателей.
Первое место: «Филэллин» Леонид Юзефович
Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. — 380 с.
На минувшей неделе Леонид Юзефович стал троекратным обладателем «Большой книги». В 2009 году его наградили за плутовской роман с буддийскими мотивами «Журавли и карлики», в 2016 – за «Зимнюю дорогу» о событиях в Якутии в годы Гражданской войны.
«Филэллин» – авантюрный роман с динамичными батальными сценами. Действие разворачивается в 20-е годы XIX века на фоне войны за независимость Греции от Османской империи. Хотя в издательстве книга вышла в серии «Неисторический роман», сам автор определяет ее жанр, как «историческую фантазию в пределах достоверности».
Филэллинами, или греколюбцами, называли себя греческие императоры, а в 1820-х так именовались те, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с турками. В своем романе Леонид Юзефович дал голоса сразу нескольким персонажам и составил целую энциклопедию филэллинства: тут и искренние болельщики за судьбу Греции, и дворцовые интриганы, и просто любители повоевать не важно с кем. В то время эллинофильские настроения были широко распространены в либеральных кругах
Если вам понравился «Письмовник» Михаила Шишкина, то, скорее всего, и это произведение придется вам по вкусу. Подзаголовок «Филэллина» – "роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками". Автору удается передать стилистическое разнообразие голосов людей разных национальностей и социальных статусов.
Писателя интересует вопрос – какие отношения у маленького человека с большой историей. Один из ключевых персонажей – отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов. Бывший уральский вояка подвергается гонениям за антикоррупционные расследования. Узнав о казни турками греческого патриарха, Мосцепанов решает поддержать повстанцев… А что из этого вышло, узнаете из лучшего романа года по версии "Большой книги".
Второе место: «Лесков: Прозеванный гений» Майя Кучерская
Москва: Издательство Молодая Гвардия, 2021. — 622 с.
Майя Кучерская работала над биографией Николая Лескова 12 лет. Книга вышла в серии ЖЗЛ и стала первой за 70 лет биографией классика.
Лев Толстой назвал его писателем будущего, так как среди современников авангардный экспериментатор Лесков не нашел признания.
Майя Кучерская бережно реконструирует нелегкую судьбу большого писателя, добавляет недостающие пазлы. Горюшка Лесков хлебнул сполна: смерть маленького сына, неудачная личная жизнь, безумие супруги, несправедливое увольнение с госслужбы, многолетняя травля критиков. Кучерская находит в произведениях Лескова отголоски этих жизненных трагедий, источники вдохновения, прототипы персонажей.
В тексте автор приводит цитату Лескова о будущем России:
«…через 50-100 лет мы так всем опротивеем, что будем иметь дело с европейской коалицией… Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ на другой же день выберет себе самого свирепого квартального…»
Майе Кучерской удалось стать очарованной странницей жизни и творчества Николая Лескова, при этом не обеляя биографию писателя, не вычеркивая его ошибок, заблуждений и откровенных глупостей, а также не самых приятных черт его характера.
Третье место: «Вечная мерзлота» Виктор Ремизов
Москва: Эдиториаль-Тандем, 2021. — 848 с.
События эпического романа разворачиваются в Сибири на фоне строительства Трансполярной магистрали в северном бассейне Енисея. После войны Сталин приказал построить железную дорогу, которая соединит Белое и Баренцево моря. В 1949-1953 годах полторы тысячи километров железной дороги тысячи рабочих, в том числе заключенные ГУЛАГа, прокладывали через непроходимые болота, тайгу и тундру. Однако, масштабный проект так и не был закончен. После смерти главного идейного вдохновителя работы по строительству амбициозной «Великой Сталинской Магистрали» прекратились.
Главное место действия – маленький рабочий поселок Ермаково, расположенный прямо на Полярном круге. Сегодня там никто не живет, а раньше там располагался штаб «Стройки 503».
В романе рассказывается история нескольких политзаключенных, признанных «врагами народа». Главные герои – фельдшер, геолог и капитан речного буксира. У многих есть реальные прототипы. Например, геолог Борис Рожков, расстрелянный в 1938 году, или исследователь Арктики, первооткрыватель норильского никеля Николай Урванцев, который был осужден дважды, но чудом пережил репрессии.
Название «Вечная мерзлота» рисует образ тотального оледенения, бесчеловечности режима и репрессивной системы. Как сказали бы персонажи «Игры престолов», зима близко…