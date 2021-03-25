3 лучших романа года по версии «Большой книги» – о чем они и стоит ли их читать

Первое место: «Филэллин» Леонид Юзефович

Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. — 380 с.

На минувшей неделе Леонид Юзефович стал троекратным обладателем «Большой книги». В 2009 году его наградили за плутовской роман с буддийскими мотивами «Журавли и карлики», в 2016 – за «Зимнюю дорогу» о событиях в Якутии в годы Гражданской войны.

«Филэллин» – авантюрный роман с динамичными батальными сценами. Действие разворачивается в 20-е годы XIX века на фоне войны за независимость Греции от Османской империи. Хотя в издательстве книга вышла в серии «Неисторический роман», сам автор определяет ее жанр, как «историческую фантазию в пределах достоверности».

Филэллинами, или греколюбцами, называли себя греческие императоры, а в 1820-х так именовались те, кто сочувствовал борьбе греческих повстанцев с турками. В своем романе Леонид Юзефович дал голоса сразу нескольким персонажам и составил целую энциклопедию филэллинства: тут и искренние болельщики за судьбу Греции, и дворцовые интриганы, и просто любители повоевать не важно с кем. В то время эллинофильские настроения были широко распространены в либеральных кругах

Если вам понравился «Письмовник» Михаила Шишкина, то, скорее всего, и это произведение придется вам по вкусу. Подзаголовок «Филэллина» – "роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками". Автору удается передать стилистическое разнообразие голосов людей разных национальностей и социальных статусов.

Писателя интересует вопрос – какие отношения у маленького человека с большой историей. Один из ключевых персонажей – отставной штабс-капитан Григорий Мосцепанов. Бывший уральский вояка подвергается гонениям за антикоррупционные расследования. Узнав о казни турками греческого патриарха, Мосцепанов решает поддержать повстанцев… А что из этого вышло, узнаете из лучшего романа года по версии "Большой книги".