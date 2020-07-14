«В театрах поредели ряды талантливых скандалистов»: Сергей Проханов рассказал о планах своей «Луны»

В 1977 году на экраны вышел детский музыкальный фильм «Усатый нянь» режиссёра Владимира Грамматикова, и вся страна от мала до велика влюбилась в весёлого и бесшабашного паренька Кешу. Успех фильма до сих пор для многих критиков невероятная загадка. А ответ прост: в картине прекрасно сыграл светлый с солнечной улыбкой паренёк, который искренне любит детей. И дети платили ему взаимностью.

Конечно, за этим фильмом у Сергея Проханова последовали десятки ролей в кино и театре. И были такие роли, которые открывали нашего героя с неожиданного ракурса, например, «Молодая жена», где он сыграл не симпатичного ловеласа. Несмотря на отрицательные роли, картины с Прохановым собирали огромную аудиторию.

Но затем в жизни известного актёра наступил следующий этап: создание собственного театра под названием «Луна». В следующем 2022 году театр отпразднует юбилей – 30 лет.

А пока Сергей Проханов рассказывает о трудностях, с которыми пришлось столкнуться театру в период пандемии.

– Сергей Борисович, сейчас, наверное, самое главное «Луне» продержаться пока не закончилась пандемия. Насколько прошлый сезон был трудным?

– Честно скажу: было нелегко. Во-первых, хотел поблагодарить всех, кто вытерпел этот сезон, и верил, что все наладится. Пандемия внесла некоторую смуту: отмена спектаклей, удалённая работа, болезнь артистов. Были, конечно, трагические минуты, ушёл из жизни наш друг Олег Марусев, близкий для меня человек. Одним словом, сезон начался непросто, но, несмотря на все сложности, в прошлом году мы сыграли 254 спектакля и даже съездили на гастроли в Дагестан со спектаклем «Королева».

– А как быть со зрителем? Ведь стопроцентная заполняемость зала так и не разрешена …

– Без зрителя играть тяжело, для меня несколько непривычно, когда не полная заполняемость, а желание попасть на спектакль – огромное. К сожалению, мы вынуждены работать на 50% зрителей и отказывать в продаже билетов, но работу не останавливаем ни на один день.

Могу порадовать поклонников театра: зарплаты артистам выплачены вовремя, и в этом году кое-кто даже получит звания Народного и Заслуженного. Поэтому рассчитываю, на понимание нашей публики, кому не досталось билетов. Надеемся, что ковидная ситуация изменится, и в новом сезоне мы восстановимся, так как готовим грандиозные премьеры.

Театр рассматривает постановку пьес «Предназначение» Александра Хинштейна, комедию «Баба Шанель» Николая Коляды и «Калигулу» Альбера Камю. А также актриса и режиссёр театра Елена Лазурина планирует поставить музыкальный спектакль-сказку «Кошмар Ясноглазки, или Волшебная Лунница». Несмотря на такое оригинальное название, постановка по мотивам славянской мифологии рассчитана на детскую аудиторию.

– А как по поводу вашей личной интуиции? Когда принимаете актёра или специалиста в театр, она вам подсказывает, ваш этот человек или нет?

– Конечно, лучше всего его посмотреть нового человека в деле. Проще говоря, дать ему какую-то работу, на которой человек проверяется. Знаете, за одно свидание с девушкой тоже не всегда всё можно про неё понять, и сказать: «Я не понял, давай ещё раз…» То есть даю ещё один шанс и проверяю в работе. Ну и смотрю, как с коллегами взаимодействует. Это очень важно.

– Часто про театр говорят, что это «террариум единомышленников», а как в вашем коллективе – много интриг, зависти?

– Слава богу, у нас этого практически нет. Мне так удалось подобрать команду, что нас можно назвать одной семьёй. Мы дружный коллектив. Бывают, конечно, единичные случаи, но это редко. У нас большой водоворот событий, много работы, все заняты делом, поэтому интриговать некогда. Да и сейчас, мне кажется, это во всех театрах поредели ряды талантливых скандалистов…

– А как вы считаете, что нужно сделать, помимо скандала на сцене, чтобы спектакль стал запоминающимся для зрителя?

– Во-первых, надо убрать из него пошлость. Я не люблю, когда на сцене ругаются матом. Могу в жизни, в запале или когда сильно нервничаю произносить эти слова, но зачем это выносить на сцену? Всё-таки, театр – другая душевная ипостась, туда нельзя пускать мерзость и брань. Как хотите, но я за чистоту приёма, за чистоту слова, за чистоту восприятия, но за талантливую чистоту, яркую с выдумкой, не просто «простота хуже воровства», а чтобы это было действительно интересно, зажигательно. Чтобы нельзя ни с чем сравнить.

Ещё хочу добавить, что в своё время мы приобрели репутацию как молодой и яркий театр Москвы. Это очень приятно и по-прежнему хочется держать марку. Поэтому говорю своим артистам: когда есть хорошая роль, делайте её всеми силами. Я сам играл такие спектакли – без всякой скромности скажу, которые без меня никуда – и приходилось их держать. Поэтому советую актёрам такую тактику: «Без меня этот спектакль не выстрелит, нужно выкладываться по полной». Много хороших ролей в жизни не будет. Это мой совет.

У нас скоро большой юбилей – 30 лет, но мы по-прежнему держим планку, несмотря на то, что, извините, худрук не молодеет.