Светлана Немоляева: «В Новый год никто не хочет быть на сцене»

– Новый год мы праздновали семьёй: родители, мы с братом, бабушка с дедушкой, – вспоминает народная артистка РСФСР Немоляева. - В моем детстве папа всегда покупал ёлку на Новый год, живую, искусственных тогда не было. Игрушки мы тоже делали сами, у ёлочки клали вату, имитируя снег, сыпали блёстки. В те времена в Москве продавали Дед Мороза и Снегурку, они были сделаны из ваты, каких-то других ёлочных игрушек тогда в продаже было не найти.

Но самое главное новогоднее воспоминание из детства – это запах мандаринов. Традицию праздновать Новый год в кругу семьи мы сохранили, уже после семейного стола могли пойти продолжать отмечать праздник в компании друзей. Были замечательные новогодние ночи в «Доме актёра», в «Доме кино» – туда все стремились. Там были прекрасные угощения, музыка, а какие наряды мы туда надевали! Родителей я тоже часто брала с собой.