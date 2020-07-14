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Светлана Немоляева: «В Новый год никто не хочет быть на сцене»

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» рассказала, как в детстве праздновала главный праздник в году и почему не любит играть спектакли 31 декабря

Фото: Global Look Press

– Новый год мы праздновали семьёй: родители, мы с братом, бабушка с дедушкой, – вспоминает народная артистка РСФСР Немоляева. - В моем детстве папа всегда покупал ёлку на Новый год, живую, искусственных тогда не было. Игрушки мы тоже делали сами, у ёлочки клали вату, имитируя снег, сыпали блёстки. В те времена в Москве продавали Дед Мороза и Снегурку, они были сделаны из ваты, каких-то других ёлочных игрушек тогда в продаже было не найти.

Но самое главное новогоднее воспоминание из детства – это запах мандаринов. Традицию праздновать Новый год в кругу семьи мы сохранили, уже после семейного стола могли пойти продолжать отмечать праздник в компании друзей. Были замечательные новогодние ночи в «Доме актёра», в «Доме кино» – туда все стремились. Там были прекрасные угощения, музыка, а какие наряды мы туда надевали! Родителей я тоже часто брала с собой.

Фото: Инстаграм Полины Лазаревой
Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой

– В Новогоднюю ночь играете спектакли?

– Конечно, обязательно. Многие любят пойти перед празднованием в театр.

– Любите работать 31-го?

– Нет, мы никто не любим. 31-го числа хочется привести себя в порядок, одеться - это же требует времени, хочется, чтобы вечер был свободным. А если праздновать за городом, тем более не успеешь ничего.

Однажды у нас произошёл казус. Мы должны были с Сашей (актёр Александр Лазарев, муж Светланы Немоляевой – Ред.) встретить Новый год в «Доме актёра». Мы оба играли спектакли, наши друзья, с кем мы должны были пойти, – тоже. Когда мы приехали на празднование, наш стол был занят, видимо, слишком долго мы собирались.

В последние годы Светлана Владимировна все больше времени проводит за городом. Новогоднюю ночь тоже старается встречать с семьёй именно там. 31-го в доме собирается вся семья: сын Немоляевой Александр Лазарев-младший с супругой, внуки Полина и Сергей, по словам народной артистки, приходят даже соседи.

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