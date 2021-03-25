«Зал аплодировал стоя»: МакSим привела реаниматологов на вручение «Золотого граммофона»

Накануне, 10 декабря, состоялась церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Одной из победителей стала певица МакSим (Марина Максимова), которая этим летом боролась за жизнь из-за осложнений от коронавируса. Певица вышла из комы и восстановилась, а на вручение премии привела с собой врачей-реаниматологов, которые спасли ей жизнь.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», — сказала со сцены исполнительница. Двух врачей она также вывела на сцену.

В ходе своего выступления она также вспомнила про режиссера клипа на песню «Спасибо», за которую она получила премию, Вадима Шатрова — он умер от коронавируса.

Как пишет ТАСС, сама г-жа Максимова, представляя врачей, заплакала, а «зал Кремлевского дворца аплодировал им стоя».

Напомним, что МакSим находилась на аппарате ИВЛ больше месяца. Её также подключали к аппарату поддержания жизни ЭКМО. Артистку госпитализировали из-за проблем с легкими, возникших в результате коронавируса.