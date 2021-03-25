Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:42

«Зал аплодировал стоя»: МакSим привела реаниматологов на вручение «Золотого граммофона»

Певица вывела врачей, спасших ей жизнь, на сцену и заплакала, представляя их

Фото: пресс-служба "Золотого граммофона"

МакSим на вручении "Золотого граммофона"

Накануне, 10 декабря, состоялась церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». Одной из победителей стала певица МакSим (Марина Максимова), которая этим летом боролась за жизнь из-за осложнений от коронавируса. Певица вышла из комы и восстановилась, а на вручение премии привела с собой врачей-реаниматологов, которые спасли ей жизнь.

«Сегодня я пришла с теми людьми, которые своими руками вытащили меня с того света, врачами-реаниматологами», — сказала со сцены исполнительница. Двух врачей она также вывела на сцену.

В ходе своего выступления она также вспомнила про режиссера клипа на песню «Спасибо», за которую она получила премию, Вадима Шатрова — он умер от коронавируса.

Как пишет ТАСС, сама г-жа Максимова, представляя врачей, заплакала, а «зал Кремлевского дворца аплодировал им стоя».

Напомним, что МакSим находилась на аппарате ИВЛ больше месяца. Её также подключали к аппарату поддержания жизни ЭКМО. Артистку госпитализировали из-за проблем с легкими, возникших в результате коронавируса.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 1 неделю назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Шоу-бизнес 15 часов назад

МакSим призналась, что после болезни оградила себя от 90% окружения

Шоу-бизнес 15 часов назад

Манижа открыла фонд помощи мигранткам, пострадавшим от домашнего насилия

Шоу-бизнес 17 часов назад

Развод Лепса: 20 декабря в московском суде рассмотрят иск жены популярного исполнителя

Культура и ТВ 17 часов назад

Даня Милохин и страсть на «Леднике»

Культура и ТВ 17 часов назад

Валерий Плотников: Никита Михалков всегда любил вкусно поесть и поэтому набирал вес

Культура и ТВ 19 часов назад

«Мы все тут при своем деле»: Градский перед смертью трогательно попрощался со зрителями шоу «Голос»

Шоу-бизнес 20 часов назад

Дом за 350 миллионов, невыполненный бартер: Звёздный риелтор рассказал об особенностях работы с артистами

Шоу-бизнес 21 час назад

Настасья Самбурская: «Бедные мужчины, таких как я не вывозят»

Культура и ТВ 21 час назад

Шоу «Голос». Лучшее. Топ-10 выступлений на этапе слепых прослушиваний

Культура и ТВ 1 день назад

Алексей Иванов: «Обречённый тиран не может напугать по-настоящему»

Культура и ТВ 1 день назад

«Красная ниточка»: маленькая сказка с большим смыслом

Культура и ТВ 1 день назад

«Дорогой генпрокурор, не делайте этого!» Лауреат премии «Большая книга» призвал не трогать «Мемориал»* – видео

Культура и ТВ 1 день назад

Победитель «Большой книги» Леонид Юзефович – «Собеседнику»: «Литература утратила роль информатора о современности»

Культура и ТВ 1 день назад

Названа лучшая книга года в России

Шоу-бизнес 1 день назад

Марина Хлебникова идёт на поправку. Её перевели в палату

Спорт 1 день назад

Австралия не сделает исключения для первой ракетки мира. Джокович привьётся или пропустит AO

Шоу-бизнес 1 день назад

Стало известно, когда Моргенштерн вернется в Россию

Шоу-бизнес 1 день назад

«Я торгую лишь своим *****»: сбежавший из России репер Моргенштерн ответил Бастрыкину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика