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«Мастер и Маргарита»: дьявол в технологиях

В Театре Наций состоялась премьера «Мастера и Маргариты» Робера Лепажа. Это одно из двух самых грандиозных театральных событий последних лет (первым был спектакль Туминаса «Война и мир»), которое будут обсуждать не менее полугода

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Робер Лепаж — мировая звезда. Его имя — синоним фантастической сценографии, визуализации вселенского масштаба и супертехнологий, сделавших славу «ДюСолей».

И его «Мастер и Маргарита» — это одновременно история любви, политическая и социальная сатира, пародийная комедия и фантастическая сказка. И это самый дорогой проект в истории нашего театра. И один из самых продолжительных. Спектакль, который было бы вернее назвать мега-шоу, идёт пять с половиной часов, с двумя антрактами. И оно того стоит. За это время вы увидите потрясающий дуэт, сыгранный буквально на молекулярном уровне, — Евгения Миронова и Чулпан Хаматову (главные роли, конечно). Магического Воланда Виктора Вержбицкого и сложнейшего Понтия Пилата Андрея Смолякова. 

Лепаж лет восемь назад ставил в Театре Наций «Гамлета», все роли в котором каким-то невероятным образом сыграл один Евгений Миронов (пара могильщиков не в счёт). Вот и в «МиМ» все актеры (всего их 13) играют по несколько ролей. Как и какой в этом смысл — приходите, узнаете. Отдельную роль в ней отвели костюмам. Даже не так. Это не «костюмы», а сложнейшее чудо искусства, взламывающее все представления о том, что такое костюм для роли. В Москве для «МиМ» были созданы более 100 костюмов-трансформеров. Актеры, молниеносно переодеваясь, представляют зрителям и мир Москвы 1920-1930-х годов, и бал Сатаны, и библейские события, у каждого из которых своя магия. 

Уникальный стенографический прием Лепажа — «Призрак Пеппера», техника иллюзиона, позволяющая объектам появляться и исчезать, становиться прозрачными и превращаться из одного в другой. Вы точно будете аплодировать стоя после полуночи, когда, как и положено всему дьявольскому и загадочному, закончится эта история. 

Перед премьерой мы поговорили с художником по костюмам:

— Я вообще не знаю ни одного шоу, которое могло бы сравниться со сложностью техобслуживания этой постановки, — сказала нам Виктория Севрюкова. — Ведь самое тяжелое – это воплотить легкость. От спектакля должно быть ощущение невесомой субстанции, как и от всей булгаковской прозы. Задача практически невыполнимая. И каждый из нас проходит здесь свою Голгофу. Булгакова можно сделать один раз в жизни. И, наверное, один раз в своем поколении. Это роман, который очень много говорит о стране и о нас самих. Это серьезное высказывание и ответ на вопрос: на что мы готовы ради любви? Разбираться в этом произведении при таком неусыпном надзоре с небес – большое испытание. И очень важно пройти его достойно.

Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
Фото: Пресс-служба Театра Наций
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