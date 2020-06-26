Массажист «Ледникового» о Бородиной: «Ксюше на проекте сложнее всего»

Специалист по массажу Татьяна на съемках эфира была одета в комбинезон единорога – женщина решила выделиться в честь дня рождения Дани Милохина.

– Агата Муцениеце рассказывала, что вы ее выручили, когда она защемила шею, часто с такими проблемами приходят?

– Да, действительно. В самом начале проекта многим было сложно, люди еще толком не умели пользоваться своим телом. Здесь важна не только физическая помощь, но и эмоциональная поддержка, ведь тело неразрывно с нашей психикой. Многие и расстраиваются после падений, а еще, если падения несколько раз на одно и тоже место, – тут уже стоит задуматься. Важно также подготовить тело перед прокатом, – сегодня у меня Макар [Запорожский] лежал перед выступлением, тело не выдерживает столько нагрузок.

– А кому именно нужна эмоциональная поддержка?

– Это нужно всем, тому же Дане тяжело, он вообще очень эмоциональный парень. Он должен чувствовать, что кто- то стоит за его спиной. И тут дело не в разговорах, – каждая мышца у нас отвечает за определенную эмоциональную сферу. К примеру, если посильнее поработать со стопами, человек больше попадает в реальность.

– У кого были самые неприятные травмы?

– У Ксюши была не очень хорошая травма с ребром, – здесь и падения и резкие заходы в поддержку. Ксюше здесь тяжелее всех, потому что она не актриса, которые взглядом снимают движения с фигуристов. Танцоры, спортсмены также это умеют. А Ксения – ведущая, обычный человек, – иди, попробуй прокатиться на одном уровне с олимпийским чемпионом.