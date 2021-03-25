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Шоу «Голос». Лучшее. Топ-10 выступлений на этапе слепых прослушиваний

Десятый сезон проекта близится к концу, но мы знаем, как зрители скучают по слепым прослушиваниям. «Собеседник» собрал выступления, которые набрали миллионы просмотров на официальном youtube-канале проекта

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Кроме количества просмотров при создании этой подборки, одним из критериев было количество откликов зрителей под роликами на youtube-канале.

Также не обошлось без субъективного фактора, мы выбрали артистов, которые сумели обаять публику, захватить зал.

Вы также можете расширить этот список, написав о своем любимом выступлении в комментариях.

А Вам какое выступление понравилось больше всего?


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