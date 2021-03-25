Шоу «Голос». Лучшее. Топ-10 выступлений на этапе слепых прослушиваний
Десятый сезон проекта близится к концу, но мы знаем, как зрители скучают по слепым прослушиваниям. «Собеседник» собрал выступления, которые набрали миллионы просмотров на официальном youtube-канале проекта
Кроме количества просмотров при создании этой подборки, одним из критериев было количество откликов зрителей под роликами на youtube-канале.
Также не обошлось без субъективного фактора, мы выбрали артистов, которые сумели обаять публику, захватить зал.
Вы также можете расширить этот список, написав о своем любимом выступлении в комментариях.