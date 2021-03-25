Шоу «Голос». Лучшее. Топ-10 выступлений на этапе слепых прослушиваний

Кроме количества просмотров при создании этой подборки, одним из критериев было количество откликов зрителей под роликами на youtube-канале.

Также не обошлось без субъективного фактора, мы выбрали артистов, которые сумели обаять публику, захватить зал.

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