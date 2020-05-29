Даня Милохин и страсть на «Леднике»

— Даню с Женей обожают все! — подтверждает чемпион, продюсер и хореограф Илья Авербух, считая, что секрет пары в непосредственности, в трудолюбии и желании учится и развиваться.

Трудно не согласиться, конечно, глядя, как ребята тренируются на ледовом проекте. Женя Медведева, безусловно, профи высочайшей пробы, но и она разучивает для шоу новые, не знакомые ей раньше элементы катания. Что уж говорить о её партнёре!

Даня Милохин, бывает, тренируется, отрабатывает сложные элементы и один, без Жени, что вполне понятно, потому уронить драгоценную партнёршу на лёд, как это случилось в одном из первых выпусков, парню категорически не хотелось бы.

При этом старательный Даня приезжает на площадку задолго до начала съёмки. И это надо видеть!

Вместе с ним в павильон является целая команда фанатов. Притормозить их на входе довольно сложно, потому что, во-первых, их много — человек, кажется, двадцать и они обходят сотрудников канала с флангов, а во-вторых, оказывается, что особо и незачем. Данины фанаты, хоть и весёлые, но на удивление дисциплинированные. Не мешают ни своему кумиру, ни его партнёрше, а может даже, наоборот, добавляют им драйва.

Впрочем, с драйвом у 20-летнего тиктокера-фигуриста и 22-летней чемпионки мира и у самих все в порядке. Даже слишком. Хотя, как заверила Женя Медведева, они с Даней просто «друзья на сто процентов», недавно они сразили членов жюри и публику секси-выступлением. «Вау, я бы маркировал эту программу отметкой 18+», — прокомментировал непосредственную артистичность (или артистичную непосредственность?) Алексей Ягудин.

Момент был действительно горячий и всем стало ясно, что если не с сексом, то уж с химией взаимного притяжения у ребят все отлично.

— Какая прелесть! Я в восторге! — рассмеялась строгая Тарасова.

— Да, сексом, ребята, у вас все в порядке, с таким кайфом это сделано, — подтверждает Алла Сигалова.

— Ну вы даёте, конечно, меня прямо жарко стало. Очень сильно, сексуально... Спасибо. — вздохнул Костомаров. А Наталья Бестемьянова добавила: — Я видела Жизнь, сексуальность, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю.

Пришлось Дане Милохину объясниться перед честным народом:

— Мы этот номер придумали до дня рождения. Тренировать его было очень стеснительно, так что мы это делали, только когда Женинна мама уходила с площадки. Рад, что у нас было время на подготовку этого номера — дней пять точно.

Что будет в следующем выпуске — ну боимся даже предполагать. Хотя следующая композиция пары — Dark Times, The Weekend со словами: «Просыпаюсь, половина шестого, На подушке кровь, один глаз подбит, Выпил слишком много…» — уже, как говорится, предвещает.