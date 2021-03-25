Алексей Иванов: «Обречённый тиран не может напугать по-настоящему»

– Алексей Викторович, как вы сейчас смотрите на свой дебютный роман? Вам хотелось бы что-то исправить, переписать?

– Зачем? Потому что, типа, «автор незрелый»? Зрелость автора не в возрасте, а в умении высказываться. Как автор, я в «Общаге» полностью зрелый. Как человек – конечно, нет. Но изменить незрелость собственной молодости невозможно. Да и не нужно. Иначе роман утратит искренность и обаяние. Переписывание будет просто надругательство над ним.

– В 90-х в культовом фильме «Брат» прозвучала фраза «Сила в правде». Герой «Общаги-на-крови» сказал, что «Правда больше человека» раньше Данилы Багрова. Это главный месседж вашего романа?

– Нет. Я вообще сомневаюсь в том, что «сила в правде», потому что правда, как известно, у каждого своя. Что же касается авторских рассуждений в «Общаге», то у молодого автора всегда в избытке философских откровений. Не стоит на них ориентироваться. Они в романе не главное. Главное – модели отношений человека с богом. Поскольку мои герои – ребята умные и категоричные, они находят в евангельских заветах множество лазеек, которые позволяют человеку совершать недобрые поступки, но бога не гневить. Роман как раз о том, можно ли сквозь эти дырки выбраться к счастью, или они ведут в бездну.

– Ваш герой Иван говорит: «Я такой талантливый, и мне всё можно». Правда ли, что вы его списали с Александра Башлачёва?

– В студенческие годы я жил в той самой общаге Уральского госуниверситета, где за несколько лет до меня жил Башлачёв. Я лично его не знал, поэтому и не мог его описывать, но по рассказам старшекурсников рисовался примерно такой образ.