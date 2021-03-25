В Узбекистане запретили концерт Дани Милохина, а госслужащих Минкульта обязали носить тюбетейки
Минкульт Узбекистана усиленно копирует политику Туркменистана
Глава министерства культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков написал в своём телеграм-канале, что теперь все сотрудники его ведомства носят тюбетейки:
«Национальные костюмы нашего народа, такие как дуппи, бекасам тун, чайные пояса, не утратили своей ценности и ценности и сегодня. Посвящённые этим ценностям, мы выступили с новой инициативой по продвижению национальных традиций. Сотрудники Министерства культуры теперь носят узбекскую национальную шляпу доппи по будням. Этой инициативой мы стремимся показать пример в продвижении национальных традиций»
Назарбеков призвал коллег из других министерств присоединиться к ним. Заявление политик сделал в День Конституции республики.
Летом в стране был принят закон о свободе совести и религиозных организациях. Он отменил запрет на ношение хиджаба в общественных местах, а также дозволил детям носить в школе национальные платки и тюбетейки.
«TikTokFest» против человеческой добродетели
Ранее власти отменили концерт российских блогеров в городе Ташкенте. Помешали проведению развлекательного мероприятия «национальный менталитет, нравственное воспитание, исторически богатая культура и мировоззрение узбекского народа», объяснили в минкульте.
В ведомстве уверены, что Даня Милохин, Ваня Дмитриенко, Аня Покров и другие российские тиктокеры плохо влияют на молодёжь: «Наше воспитание, которое формировалось тысячелетиями и укоренилось в нашей жизни под влиянием человеческих добродетелей и моральных норм, тоже это отрицает»
Фестиваль российских блогеров должен был состояться 26 декабря.