В Узбекистане запретили концерт Дани Милохина, а госслужащих Минкульта обязали носить тюбетейки

Глава министерства культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков написал в своём телеграм-канале, что теперь все сотрудники его ведомства носят тюбетейки:

«Национальные костюмы нашего народа, такие как дуппи, бекасам тун, чайные пояса, не утратили своей ценности и ценности и сегодня. Посвящённые этим ценностям, мы выступили с новой инициативой по продвижению национальных традиций. Сотрудники Министерства культуры теперь носят узбекскую национальную шляпу доппи по будням. Этой инициативой мы стремимся показать пример в продвижении национальных традиций»

Назарбеков призвал коллег из других министерств присоединиться к ним. Заявление политик сделал в День Конституции республики.

Летом в стране был принят закон о свободе совести и религиозных организациях. Он отменил запрет на ношение хиджаба в общественных местах, а также дозволил детям носить в школе национальные платки и тюбетейки.