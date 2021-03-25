«Мы уже выиграли два суда»: Алексей Учитель отреагировал на новую угрозу от сына Цоя

Фильм Алексея Учителя «Цой», прошедший в прокате ещё год назад, по-прежнему не даёт покоя наследникам Виктора Цоя. Не удовлетворившись результатами гражданских судебных разбирательств, наследники (прежде всего сын Александр) начали новую волну. Теперь грозят создателям «Цоя» уголовным делом по статьям «фальсификация доказательств» и «использование заведомо подложного документа».

Статьи две, но повод засудить Учителя и его компанию, судя по всему, один: договор между режиссёром и бывшим фотографом Ленконцерта Виктором Елизаровым, снимки которого были использованы в фильме. Сторона Цоя считает, что подпись фотографа в документе подделана. Ранее Александр Цой требовал переделать или запретить фильм.

- Добавить мне нечего: мы выиграли два суда по этим же заявлениям, - ответил «Собеседнику» Алексей Учитель. – В том числе по фотографу. Остальные вопросы к той стороне.