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«Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924»

В Музее русского импрессионизма собрали картины, гастролировавшие по США в 1924 году

Фото: Константин Юон "Провинциалки". 1920-1922. Дальневосточный художественный музей, Хабаровск

Проект посвящён грандиозной экспозиции начала прошлого века: живопись, графика, скульптура, фарфор были представлены в залах Большого Центрального дворца на Манхэттене. Тогда выставка-продажа устраивалась самими художниками, среди её организаторов были Игорь Грабарь, Константин Сомов и Сергей Виноградов. Спустя почти столетие после открытия выставки в Нью-Йорке можно оценить масштаб замысла устроителей и его результат. После закрытия нью-йоркской экспозиции Выставка русского искусства отправилась в турне и посетила 20 городов США и Канады. В течение последних двух лет организаторы охотились за экспонатами в тех городах, по которым проехалась выставка 1924 года.

До 16 января. Москва, Музей русского импрессионизма

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