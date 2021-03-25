«Заперли в тамбуре поезда вместе с Хабенским!» Андрей Федорцов рассказал про свой экстремальный Новый год

Андрей Федорцов снялся в новом сезоне сериала «СеняФедя» на СТС. Он сыграл папу одного из главных героев. В преддверии премьеры актер рассказал об итогах 2021-го года, а также поделился забавными новогодними историями.

– У меня в этом году с работой прекрасно получилось: несколько хороших сериалов, в том числе и «СеняФедя», – говорит 53-летний Андрей Федорцов. – И практически везде я играл отца. Но мне было интересно и важно сделать героев совершенно разными. Я был отцом Сережи Лавыгина, Миши Галустяна, младшего Бондарчука – Сергея. Удивительная вещь: мы все не очень похожи внешне, но в сценах получались именно отцовские чувства. Это было здорово! В общем, у меня был год отца. При этом у меня и своих четверо детей.

– Есть ли планы на Новый год?

– Все как обычно: 30-го спектакль, 31-го подведение итогов, будем наряжать елку с детьми. А с первого января опять спектакли.

– А как вы обычно подводите итоги года?

– У меня есть маленький бумажный ежедневник, который всегда с собой ношу. И туда как раз записываю итоги, там же вычеркиваю все, что сделал за год. Пишу планы на следующий год, чтобы ничего не забыть. После этого сразу намечается мой путь, появляются перспективы.

– Вы соблюдаете новогодние традиции?

– Дети у нас маленькие, поэтому в последнее время традиция одна – в час ночи идти спать. Сейчас, кстати, стали приглашать друга, который переодевается в Деда Мороза. И мне кажется, это здорово.

– А вам никогда не хотелось стать Дедом Морозом для детей?

– Если честно, мне хватает этого на работе. Дома я совершенно другой.

– А когда были студентом, подрабатывали таким образом?

– Да, и я был очень сердитым Дедом Морозом. Дети иногда боялись, потому что перед тем, как войти в квартиру, я высыпал на себя ведро снега, а в бороду клал шишки. Все это ради ощущения, будто я только что вышел из леса. Рядом со мной всегда была Снегурочка, которая была выше меня почти в два раза, я ее ругал и в общем был таким Дедом Морозом не злым, но суровым и справедливым. Мой герой был не классическим, а скорее лесным бодрячком.