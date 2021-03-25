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«Заперли в тамбуре поезда вместе с Хабенским!» Андрей Федорцов рассказал про свой экстремальный Новый год

В конце года артист подводит итоги и записывает их в ежедневник

Фото: личный архив Андрея Федорцова

Андрей Федорцов снялся в новом сезоне сериала «СеняФедя» на СТС. Он сыграл папу одного из главных героев. В преддверии премьеры актер рассказал об итогах 2021-го года, а также поделился забавными новогодними историями. 

– У меня в этом году с работой прекрасно получилось: несколько хороших сериалов, в том числе и «СеняФедя», – говорит 53-летний Андрей Федорцов. – И практически везде я играл отца. Но мне было интересно и важно сделать героев совершенно разными. Я был отцом Сережи Лавыгина, Миши Галустяна, младшего Бондарчука – Сергея. Удивительная вещь: мы все не очень похожи внешне, но в сценах получались именно отцовские чувства. Это было здорово! В общем, у меня был год отца. При этом у меня и своих четверо детей. 

– Есть ли планы на Новый год?

– Все как обычно: 30-го спектакль, 31-го подведение итогов, будем наряжать елку с детьми. А с первого января опять спектакли.

– А как вы обычно подводите итоги года?

– У меня есть маленький бумажный ежедневник, который всегда с собой ношу. И туда как раз записываю итоги, там же вычеркиваю все, что сделал за год. Пишу планы на следующий год, чтобы ничего не забыть. После этого сразу намечается мой путь, появляются перспективы.

– Вы соблюдаете новогодние традиции?

– Дети у нас маленькие, поэтому в последнее время традиция одна – в час ночи идти спать. Сейчас, кстати, стали приглашать друга, который переодевается в Деда Мороза. И мне кажется, это здорово. 

– А вам никогда не хотелось стать Дедом Морозом для детей?

– Если честно, мне хватает этого на работе. Дома я совершенно другой.

– А когда были студентом, подрабатывали таким образом?

– Да, и я был очень сердитым Дедом Морозом. Дети иногда боялись, потому что перед тем, как войти в квартиру, я высыпал на себя ведро снега, а в бороду клал шишки. Все это ради ощущения, будто я только что вышел из леса. Рядом со мной всегда была Снегурочка, которая была выше меня почти в два раза, я ее ругал и в общем был таким Дедом Морозом не злым, но суровым и справедливым. Мой герой был не классическим, а скорее лесным бодрячком. 

Фото: личный архив Андрея Федорцова

– Вы готовите список подарков? 

– Эти списки пришли к нам с Запада. Я же люблю, когда подарок приготовили именно для меня, чтобы в нем был какой-то смысл, чтобы было от души. И мои друзья об этом знают. Андрей Носков, например, из Италии привозил кусочек лавы или антиквариат. Другой друг может подарить старую виниловую пластинку. В моем театре девчонки делают руками интересные вещи. Я не люблю стандартное, покупное. Но это не касается виски (смеется).

– Какой фильм (кроме «Иронии судьбы…») любите смотреть в новогодние праздники?

– Вы его уже назвали (улыбается). Еще очень люблю «Друзей», «Теорию большого взрыва» и сериал «СеняФедя». В последнее время мы слышим тяжелые новости, поэтому нужно питать себя радостью и гармонией. А в сериале «Друзья» как раз нет ни одной шутки ниже пояса. «СеняФедя» тоже вызывает светлые чувства. Каждый актер мечтает найти своего режиссера, вот с Мишей Соловьевым, режиссером «СениФеди» именно так. Когда он приглашает меня сняться, я всегда за, даже неважно, кого играть и где. В свое время я так долго снимался в одном сериале, что даже появилась аллергия. Я ушел в театр на несколько лет. В кино не играл, потому что там была халтура, самодеятельность. Меня от кино и телевидения воротило несколько лет. А сейчас другая ситуация: много интересных режиссеров, хороших продюсеров, которые понимают и чувствуют иначе. Похвалю и канал СТС: здесь есть продюсеры, которые сидят на площадке, участвуют в процессе, переписывают текст. Это верный подход!

– Андрей, а какая новогодняя ночь стала для вас особенной? 

– Наверное, когда мы были в поезде с Костей Хабенским. Помню, как пошли покурить в тамбур, где нас закрыли с двух сторон. В те времена, а это было, кажется, в 2002-м, в новогоднюю ночь закрывали поезда, чтобы они не шатались. И вот мы Новый год отметили в тамбуре, просидели до половины второго ночи.

А еще вспоминается ночь в общежитии театрального института в Питере. Меня пригласили девчонки-третьекурсницы в гости. Они мне: «С Новым годом!» Наливают что-то, а я тогда ничего не пил. После – ничего не помню. Просыпаюсь в пять утра, открыта форточка, я замёрз, никого нет. Это был самый паршивый Новый год (смеётся). Ну дурак дураком: напился и заснул. Не знал в то время, что спиртное на меня так действует.

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