В список претендентов на Оскар от России попала драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», который был отмечен «Особым взглядом» на Каннском фестивале, вошел в список из 93 картин, претендующих на победу на 94 ой церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Списки опубликованы на сайте церемонии.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря 2021 года. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года. Церемония вручения премии состоится 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

О выдвижении фильма «Разжимая кулаки» на премию «Оскар» от России 25 октября сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Режиссер Кира Коваленко – ученица Александра Сокурова. Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии и на осетинском языке. По сюжету отец семейства Заур строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой, его старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада строит планы побега и ждет возвращения брата, чтобы он ее увез.