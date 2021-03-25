Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:29

В список претендентов на Оскар от России попала драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря 2021 года

Фото: Скриншот из фильма «Разжимая кулаки»

Фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», который был отмечен «Особым взглядом» на Каннском фестивале, вошел в список из 93 картин, претендующих на победу на 94 ой церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Списки опубликованы на сайте церемонии.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря 2021 года. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года. Церемония вручения премии состоится 27 марта 2022 года на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre в Голливуде.

О выдвижении фильма «Разжимая кулаки» на премию «Оскар» от России 25 октября сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Режиссер Кира Коваленко – ученица Александра Сокурова. Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии и на осетинском языке. По сюжету отец семейства Заур строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой, его старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада строит планы побега и ждет возвращения брата, чтобы он ее увез.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 3 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Культура и ТВ 1 час назад

Константин Райкин, получив приз, произнёс радикально самокритичную речь

Культура и ТВ 2 часа назад

BadComedian ответил на обвинения фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» в пропаганде алкоголизма и измен

Культура и ТВ 2 часа назад

Вручение премии «Звезда театрала»

Культура и ТВ 2 часа назад

Автомобили, квартира и школа хореографии: Какое наследство оставил Марк Рудинштейн

Культура и ТВ 3 часа назад

«Универ. 10 лет спустя» заставил зрителей заскучать

Шоу-бизнес 4 часа назад

Борис Гребенщиков: «Счастье – это когда кончился внутренний монолог или диалог с воображаемым бесом»

Культура и ТВ 9 часов назад

«Это всё равно никто не даст в эфир»: речь Ахеджаковой в Театре Вахтангова об иноагентах и патриотах. Видео

Культура и ТВ 10 часов назад

Виммельбух: сказочный мир братьев Гримм

Культура и ТВ 11 часов назад

«Заперли в тамбуре поезда вместе с Хабенским!» Андрей Федорцов рассказал про свой экстремальный Новый год

Культура и ТВ 22 часа назад

«Саша, ты зря оставил Пугачёву»: как Рудинштейн отчитывал Стефановича

Культура и ТВ 1 день назад

15 суток ареста, 50 часов работ или двойной штраф: как накажут Филиппа Киркорова за 90 неоплаченных штрафов

Культура и ТВ 1 день назад

Сванидзе против редактирования истории, Бекмамбетов за этику в сети, и другие писатели на главной книжной ярмарке

Шоу-бизнес 1 день назад

«Андрей Федорцов много раз меня бил разными предметами!» Клим Поплавский едва не пострадал на съемках сериала «СеняФедя»

Культура и ТВ 1 день назад

«Нужно много терпения». Как российская публика встретила фильм «Дом Гуччи»

Культура и ТВ 1 день назад

«Прикоснись к искусству»: открытие выставки для людей с нарушением зрения

Шоу-бизнес 1 день назад

Филиппу Киркорову грозит арест

Культура и ТВ 1 день назад

Владимир Познер: «Журналист не выполняет приказы»

Культура и ТВ 1 день назад

«Незнакомка в зеркале»: безумства Пигмалионов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика