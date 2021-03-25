«Универ. 10 лет спустя» заставил зрителей заскучать
Новый проект ТНТ по мотивам старого ситкома разочаровал
На ТНТ вышли первые серии «Универ. 10 лет спустя». Новый сериал рассказывает о том, что случилось с героями - студентами общаги, который закончился в 2018 году. В главных ролях все те же: Арарат Кещан, Стас Ярушин, Анна Хилькевич, Мария Кузина и другие. Создатели сериала сделали ставку на зрителей, которые смотрели «Универ» и захотят увидеть продолжение любимого юмористического ситкома, который приносил каналу хорошие рейтинги. Что из этого вышло — читайте в комментариях поклонников старого-доброго «Универа».
«Честно сказать я даже растерялся. Прошлые сезоны смотрелись легко, непринужденно. Было приятно вникать в сериал. Сопровождение шутками было на высоте. Сейчас же все не так.
Где мимика героев? Не НАИГРАННАЯ, а именно НАТУРАЛЬНАЯ...», - разочарован поклонник ситкома из Петербурга.
«Что-то подсказывает, что этот Универ уже не пройдёт и в ряд ли выстрелит, пишет пользователь Alexis Teixeira, - Всему есть конец и нужно было заканчивать на свадьбе. Но они решили и подумали, мол ну раз мы такие популярные, сделали на этом огромное состояние, значит и дальше зритель будет кушать наш продукт. Однако не факт - даже по нарезкам видно, что сериал уже нет. Это лишний раз доказывает, что актёры не такие уж и талантливые. Тогда весь антураж создавала студенческая атмосфера, комичные ситуации, а сейчас видно этого не будет, плюс закадровый смех убран, музыкальная составляющая, которая тоже придавала свой фон и фишку».
«Ещё раз повторюсь, нет самого главного - ЮМОРА! Я понимаю, что им там уже под 40 лет, но все же…», - грустно отмечает зрительница сайта «отзовик».