«Универ. 10 лет спустя» заставил зрителей заскучать

«Честно сказать я даже растерялся. Прошлые сезоны смотрелись легко, непринужденно. Было приятно вникать в сериал. Сопровождение шутками было на высоте. Сейчас же все не так.

Где мимика героев? Не НАИГРАННАЯ, а именно НАТУРАЛЬНАЯ...», - разочарован поклонник ситкома из Петербурга.

«Что-то подсказывает, что этот Универ уже не пройдёт и в ряд ли выстрелит, пишет пользователь Alexis Teixeira, - Всему есть конец и нужно было заканчивать на свадьбе. Но они решили и подумали, мол ну раз мы такие популярные, сделали на этом огромное состояние, значит и дальше зритель будет кушать наш продукт. Однако не факт - даже по нарезкам видно, что сериал уже нет. Это лишний раз доказывает, что актёры не такие уж и талантливые. Тогда весь антураж создавала студенческая атмосфера, комичные ситуации, а сейчас видно этого не будет, плюс закадровый смех убран, музыкальная составляющая, которая тоже придавала свой фон и фишку».