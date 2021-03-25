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«Универ. 10 лет спустя» заставил зрителей заскучать

Новый проект ТНТ по мотивам старого ситкома разочаровал

Фото: kinopoisk.ru

кадр из сериала "Универ. 10 лет спустя"

На ТНТ вышли первые серии «Универ. 10 лет спустя». Новый сериал рассказывает о том, что случилось с героями - студентами общаги, который закончился в 2018 году. В главных ролях все те же: Арарат Кещан, Стас Ярушин, Анна Хилькевич, Мария Кузина и другие. Создатели сериала сделали ставку на зрителей, которые смотрели «Универ» и захотят увидеть продолжение любимого юмористического ситкома, который приносил каналу хорошие рейтинги. Что из этого вышло — читайте в комментариях поклонников старого-доброго «Универа». 

«Посмотрела первую серию, мне кажется, что сериал долго не протянет. Декорации выглядит не очень, да и сам стиль съемки не ахти. Актеры выглядит усталыми, актерская игра пластиковая, без эмоций, по актерам видно, что они пытаются играть. Шутки плоские, не смешные, за всю серию я не смеялась. При просмотре первой серии было скучно. Создатели выжимают последние капли из этого проекта, что очень печально», - пишет зрительница из Чебоксар.

«Честно сказать я даже растерялся. Прошлые сезоны смотрелись легко, непринужденно. Было приятно вникать в сериал. Сопровождение шутками было на высоте. Сейчас же все не так.

Где мимика героев? Не НАИГРАННАЯ, а именно НАТУРАЛЬНАЯ...», - разочарован поклонник ситкома из Петербурга.

«Что-то подсказывает, что этот Универ уже не пройдёт и в ряд ли выстрелит, пишет пользователь Alexis Teixeira, - Всему есть конец и нужно было заканчивать на свадьбе. Но они решили и подумали, мол ну раз мы такие популярные, сделали на этом огромное состояние, значит и дальше зритель будет кушать наш продукт. Однако не факт - даже по нарезкам видно, что сериал уже нет. Это лишний раз доказывает, что актёры не такие уж и талантливые. Тогда весь антураж создавала студенческая атмосфера, комичные ситуации, а сейчас видно этого не будет, плюс закадровый смех убран, музыкальная составляющая, которая тоже придавала свой фон и фишку». 

«Из плюсов это только то, что локации для съёмок стали разнообразнее. В предыдущих сезонах локации можно было пересчитать по пальцам. В общем, картинка стала лучше, но звук... Что со звуком? Нет звукового сопровождения, нет динамики событий, нет юмора. Ощущение, что сериал сырой, не доработанный. И если предыдущие сезоны смотрелись на одном дыхании, то просмотр этой серии у нас затянулся, было скучно, нудно и тоскливо», - пишет другой разочарованный зритель.

«Ещё раз повторюсь, нет самого главного - ЮМОРА! Я понимаю, что им там уже под 40 лет, но все же…», - грустно отмечает зрительница сайта «отзовик». 

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