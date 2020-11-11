Клара Новикова рассказала, как ее не взяли в театральный институт из-за антисемитизма в СССР

Юмористка и актриса Клара Новикова в девичестве носила фамилию Герцер, из-за чего сталкивалась с дискриминацией. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой».

«Меня не приняли поэтому в институт, меня не брали на работу. Я прошла всё в Киеве, чтобы понимать, что именно поэтому [меня не брали]. Меня устраивали на работу после школы через ЦК Комсомола Украины. Моя учительница устраивала меня на кинокопировальную фабрику в Киеве, которая работала в три смены».

В театральный институт юную Клару Герцер не взяли, «потому что у неё нос не гримируется»:

«Я простояла у зеркала день. Брала изоленту и подтягивала нос, опускала, смотрела, почему его нельзя было гримировать. Потому что, чтобы сказать, что она еврейка, и мы её не взяли. В данном случае нос был».