Градский, Нина Ургант, Владимир Наумов: смертей так много, что оркестру пришлось растягивать мелодию. Видео
На театральной церемонии не рассчитывали на удлинение списка актёрских потерь
Театральные деятели почтили память актёров, режиссёров и музыкантов, ушедших в 2021 году, в Театре имени Вахтангова в рамках церемонии «Звезда Театрала». В последние дни число смертей стало столь велико, что оркестру пришлось максимально растягивать музыку к песне «Нежность», под которую проходила траурная часть действа.
- Песня, которую выбрал режиссёр церемонии Алексей Франдетти, оказалась короче, чем ролик об ушедших, - пояснил «Собеседнику» президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков. - И это при том, что я на четверть или на треть сократил список, убрав имена менее известных артистов. Иначе ролик был бы бесконечным. Он и так шёл более четырёх минут. Впервые такой долгий. В прошлом году тоже был велик, но всё же короче. Имена добавляли до последнего дня.
Оркестру не хватило коды, чтобы «закрыть» последней нотой фотографию Нины Ургант.
- Да, последний аккорд у нас «повисел» настолько, насколько это было возможным, - рассказал «Собеседнику» дирижёр Stage Orchestra Евгений Загот. - Но растягивали мы всю длину композиции, увеличивали и вступление. «Размазали» как могли, иначе никак не проходили. Когда я увидел ролик, он был длиннее на целую минуту. Я предложил прокрутить его побыстрее, увеличить скорость, но режиссёр мне сказал, что скорость и так запредельная. Действительно слишком много людей умерло…