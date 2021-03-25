BadComedian ответил на обвинения фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» в пропаганде алкоголизма и измен

Боец MMA Александр Шлеменко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинили самый новогодний кинохит "Ирония судьбы, или С легким паром" в аморальности содержания и алкоголизации россиян.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) посчитал критику киноленты надуманной.

-Главное, чтобы ребёнок, на которого может влиять пропаганда, жил в нормальной семье, где родители разъясняют в какой-то момент, что алкоголь вреден и употреблять его нежелательно вообще, и в огромных количествах - тем более. И чтобы собственным примером это показывали, что в 12 ночи можно выпить немного шампанского, и всё. Если, опять же, ребёнок адекватный, — ответил Баженов.

Критик считает, что причины алкоголизма и наркомании не нужно списывать ни на кинематограф, ни на компьютерные игры - проблемы идут из общества, семьи и "ужасного экономического положения".

- В советской ленте герой Андрея Мягкова — Женя Лукашин — к концу комедии вообще трезвеет, а в состоянии опьянения находится лишь в некоторых сценах. А во второй части Хабенский трезвый, ему нельзя вообще пить, у него непереносимость водки была, - напомнил блогер. - Я не думаю, что это может считаться пропагандой, когда человек падает в припадке, и ему плохо становится. Это очень отдалённо может считаться пропагандой. С другой стороны, люди не пьют алкоголь в Новый год? Безусловно, есть 0,1 % фильмов, которые воздействуют на подсознание, но в остальном, в Новый год я пью не потому что «Ирония судьбы» мне приказала.