Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:52

BadComedian ответил на обвинения фильма «Ирония судьбы или С легким паром!» в пропаганде алкоголизма и измен

Блогер-кинокритик считает, что в новогоднем хите нет ничего крамольного

Фото: Instagram

Боец MMA Александр Шлеменко и лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинили самый новогодний кинохит "Ирония судьбы, или С легким паром" в аморальности содержания и алкоголизации россиян.

Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) посчитал критику киноленты надуманной.

-Главное, чтобы ребёнок, на которого может влиять пропаганда, жил в нормальной семье, где родители разъясняют в какой-то момент, что алкоголь вреден и употреблять его нежелательно вообще, и в огромных количествах - тем более. И чтобы собственным примером это показывали, что в 12 ночи можно выпить немного шампанского, и всё. Если, опять же, ребёнок адекватный, — ответил Баженов.

Критик считает, что причины алкоголизма и наркомании не нужно списывать ни на кинематограф, ни на компьютерные игры - проблемы идут из общества, семьи и "ужасного экономического положения".

- В советской ленте герой Андрея Мягкова — Женя Лукашин — к концу комедии вообще трезвеет, а в состоянии опьянения находится лишь в некоторых сценах. А во второй части Хабенский трезвый, ему нельзя вообще пить, у него непереносимость водки была, - напомнил блогер. - Я не думаю, что это может считаться пропагандой, когда человек падает в припадке, и ему плохо становится. Это очень отдалённо может считаться пропагандой. С другой стороны, люди не пьют алкоголь в Новый год? Безусловно, есть 0,1 % фильмов, которые воздействуют на подсознание, но в остальном, в Новый год я пью не потому что «Ирония судьбы» мне приказала.
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 3 дня назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Культура и ТВ 1 час назад

Константин Райкин, получив приз, произнёс радикально самокритичную речь

Культура и ТВ 2 часа назад

Вручение премии «Звезда театрала»

Культура и ТВ 2 часа назад

Автомобили, квартира и школа хореографии: Какое наследство оставил Марк Рудинштейн

Культура и ТВ 3 часа назад

«Универ. 10 лет спустя» заставил зрителей заскучать

Шоу-бизнес 4 часа назад

Борис Гребенщиков: «Счастье – это когда кончился внутренний монолог или диалог с воображаемым бесом»

Культура и ТВ 9 часов назад

«Это всё равно никто не даст в эфир»: речь Ахеджаковой в Театре Вахтангова об иноагентах и патриотах. Видео

Культура и ТВ 10 часов назад

В список претендентов на Оскар от России попала драма Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

Культура и ТВ 10 часов назад

Виммельбух: сказочный мир братьев Гримм

Культура и ТВ 11 часов назад

«Заперли в тамбуре поезда вместе с Хабенским!» Андрей Федорцов рассказал про свой экстремальный Новый год

Культура и ТВ 22 часа назад

«Саша, ты зря оставил Пугачёву»: как Рудинштейн отчитывал Стефановича

Культура и ТВ 1 день назад

15 суток ареста, 50 часов работ или двойной штраф: как накажут Филиппа Киркорова за 90 неоплаченных штрафов

Культура и ТВ 1 день назад

Сванидзе против редактирования истории, Бекмамбетов за этику в сети, и другие писатели на главной книжной ярмарке

Шоу-бизнес 1 день назад

«Андрей Федорцов много раз меня бил разными предметами!» Клим Поплавский едва не пострадал на съемках сериала «СеняФедя»

Культура и ТВ 1 день назад

«Нужно много терпения». Как российская публика встретила фильм «Дом Гуччи»

Культура и ТВ 1 день назад

«Прикоснись к искусству»: открытие выставки для людей с нарушением зрения

Шоу-бизнес 1 день назад

Филиппу Киркорову грозит арест

Культура и ТВ 1 день назад

Владимир Познер: «Журналист не выполняет приказы»

Культура и ТВ 1 день назад

«Незнакомка в зеркале»: безумства Пигмалионов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика