Автомобили, квартира и школа хореографии: Какое наследство оставил Марк Рудинштейн

5 декабря ушел из жизни продюсер и основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн. За свою жизнь он снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Приходи на меня посмотреть», «Завтра будет завтра», спродюссировал картины «Аномалия», «Московские красавицы», «Короткое дыхание любви». Но, помимо богатого культурного наследия, Рудинштейн оставил и различные активы, в том числе бизнес, автомобили и недвижимость. «Собеседник» рассказывает о наследстве основателя «Кинотавра».

Бизнес

За свою жизнь Рудинштейн числился руководителем более десятка компаний. Среди них - ООО «Киномарк», которая занималась производством фильмов и телепрограмм. Фирма зарабатывала и на господрядах, правда, доход был сравнительно небольшой - около 1 млн руб. Так, в 2015 году «Киномарк» получил 300 тыс. руб. от министерства культуры Краснодарского края за «услуги по организации участия детских киностудий в Международном детском фестивале искусств и спорта «Кинотаврик»». Рудинштейн руководил компанией до последних дней, 2020 год фирма закончила с небольшим убытком в 18 тыс. руб.

Кроме того, до самой смерти продюсер являлся учредителем хореографической школы «Фантазия» в подмосковном Подольске. Одноименный хореографический ансамбль был создан в 1972 года Ольгой Касаткиной на базе ДК. им. К. Маркса. «Среди выпускников Ольги Касаткиной есть уже и известные артисты: Игнатий Акрачков – артист театра и кино, Дарья Сагалова – актриса, победительница телевизионного шоу «Танцы со звёздами-2008», Дарья Сергиенко – выпускница хореографической академии Большого театра», - сказано на сайте школы. Ее прибыль в 2020 году - 169 тыс. руб.

Ранее Рудинштейн руководил несколькими компаниями, связанными с брендом «Кинотавр» - в том числе, «Кинотавр-Нева» и «Кинотавр-Концерт». Они занимались производством фильмов и телевизионных передач.

Не чужда продюсеру была и благотворительность. Среди его бывших активов - фонд «Детский дом», расположенный в Тамбовской области. На сегодняшний день юрлица ликвидировано по решению суда, причины этого остаются неизвестными.

А в начале нулевых Рудинштейн занимался строительством - его фамилия числится среди учредителей ООО «Фирма Подмосковье», которая возводила жилые и нежилые здания.

Собственность

Разумеется, Рудинштейн был не бедным человеком и оставил после себя богатое наследство. По данным СМИ, последние 20 лет он счастливо жил в браке с супругой Натальей в московской квартире.

Как установил «Собеседник», ранее продюсер владел небольшой жилплощадью на улице Щепкина, но в 2011 году продал квартиру.

У Рудинштейна был богатый автопарк, следует из данных базы ГИБДД. Среди прочего, создатель «Кинотавра» владел автомобилями Ford Mondeo, Nissan Maxima, Chevrolet Tahoe, Toyota Camry и ГАЗ-31029.