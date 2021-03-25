Валерий Плотников: Я был рад, когда Валя Гафт наконец нашел свое счастье.

Этот милый снимок Оли и Вали я сделал в их новой большой квартире на Арбате, которую им, по-моему, дал Лужков. Тогда же на Арбате он дал квартиру и Костолевскому. Он как-то любил привечать знаменитых актёров: вот вам квартиры, вот машины… Благо, Лужкову, как я понимаю, это недорого стоило.

С Валей Гафтом мы познакомились лет 50 назад. Полвека прошло! Он как раз тогда играл в Театре Сатиры в «Женитьбе Фигаро» графа Альмавиву – и потрясающе играл. Сам спектакль был просто шедевр: сценографией занимался Левенталь, костюмы делал Слава Зайцев.

И меня тогда Театр Сатиры попросил снять большой репортаж к пятидесятилетию театра. Потом, когда Валя в очередной раз убежал из очередного театра, Альмавиву играл уже Александр Ширвиндт. Но я успел застать, не побоюсь этого слова, великого Гафта в этой роли. Потом между нами завязалась дружба, мы стали общаться накоротке, я снимал Валю и так, и этак, для обложек журналов. Надо сказать, Валя Гафт был тогда мощным атлетом. Этакий накаченный мускулистый гигант. Ну, правда местами уже чуть-чуть потёртый – волосы чуть-чуть уже подрастерял.

Помню, как я его снимал тогда в Камергерском, во МХАТе, в кабинете Леонида Витальевича Собинова, где стояло кресло, которое как нельзя лучше походило под Валину фигуру – такое же мускулистое. И я сказал: «Валя, а слабо раздеться по пояс?! Буду снимать тебя топлесс!» А он мне: «Нет, не слабо!» – и разделся и сел в это кресло весь такой шикарный. Мало кто сегодня это знает, но Валя был, так сказать, «бегающим актёром».

Таких, кто не раз и не два сбегал из одного театра в другой, было двое – Гафт и Олег Даль. Самые текучие кадры, как говорится. Но в конце концов Валя опять вернулся в «Современник», а Олег так никуда и не пристал в итоге. Но любопытно то, что как Гафт сбегал из театров, так от него самого уходили его дамы. Это было странно, Валя по экстерьеру был действительно атлетический красавец – не придерёшься.

Но удивительный Валя при всей своей мускулатуре был на самом деле очень закомплексованный человек. И комплексовал он как раз из-за того, что все его воспринимают как секс-символ. А он себя таким не ощущал. Мало того, он страдал от того, что от него уходили подруги. Вот такое трогательное противоречие. Хотя самого Валю эти побеги, наверное, ранили.

И только потом, уже во второй половине своей жизни, он нашёл пристанище в «Современнике», где работал уже до конца, и нашёл себе потрясающую женщину – Олю Остроумову. Я радовался за Валю: слава богу, наконец он обрёл своё семейное счастье.

Вот я и предложил Вале сделать такую семейную фотографию. Приехал к ним на Арбат, стал придумывать композицию, увидел на столе яблоко, и говорю: «А давай изобразим картинку по мотивам легенды про Вильгельма Телля. Пусть яблоко будет у тебя на голове». И Валя согласился.

Снимок немного ёрнический – потому на яблоке ещё и очки, как штрих к шутке. Но мне ещё очень хотелось, чтобы на фотографии они были вместе – Валя и Оля. Хотелось, чтобы были видны нежность и обожание чудных людей, нашедших друг друга. Но если с Олей в этом смысле не было никаких проблем – её любовь и нежность были очевидны, она действительно его ангел (был бы женщиной, сказал бы: «как этому козлу с ней повезло!»).

Да, нежность Оли была и так налицо. А Валя – он же был даже не ёж, а дикобраз с вечно торчащими иголками. Валя Гафт в жизни был в общем и правда не подарок. Одни его желчные меткие эпиграммы чего стоят! А я хотел, чтобы они оба у меня на фотографии были просто нежные и трогательные – какими они были за закрытой от мира дверью. И вот как раз Валю как-то надо было ещё умять, утихомирить и раскрыть.

Я же не мог поставить задачу: а сейчас, Валя, ты будешь у меня нежным. Но слава богу, перед моим объективом прошло столько людей, что я прекрасно знаю, как это делать. Тут я у зубных врачей даже кое-что перенял. Хороший дантист умеет снять стресс, и это бывает даже смешно: опытный профи начинает с пациентом советоваться, даёт ему поддержать какой-нибудь инструмент, чтобы установить доверие. Вот и я Валю так потихонечку то к двери его прислоню, а Олю поставлю рядом, то скажу «ты её обними, поцелуй ручку» – в общем, вывел в нужное состояние, и в кадре все получилось.